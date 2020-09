Tottenham vs. Chelsea EN VIVO: horarios y canales para ver la Carabao Cup

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO ONLINE juegan HOY martes 29 de setiembre por los octavos de final de la Carabao Cup. El partido está programado para la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Tottenham Hotspur Stadium tendrá transmisión EN DIRECTO por la señal de ESPN 2.

Si deseas seguir este partido ONLINE GRATIS (LIVE STREAMING), no olvides ingresar a la web de La República Deportes, donde se hará un minuto a minuto con los goles y los momentos más destacados del encuentro.

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO: ficha del partido por la Carabao Cup

¿Cuándo juegan? Hoy, martes 29 de setiembre ¿Dónde? Tottenham Hotspur Stadium ¿A qué hora? 1:45 p.m. ¿En qué canal? ESPN 2

¿Cuándo juega Tottenham vs. Chelsea?

El partido entre Tottenham vs. Chelsea EN VIVO está programado para hoy martes 29 de setiembre a la 1.45 p.m. (Perú) y 8.45 p.m. (Inglaterra). El duelo corresponde a los octavos de final de la Carabao Cup.

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO: horarios del partido por la Carabao Cup

Si estás pensando ver Tottenham vs. Chelsea, clubes que integran la Premier League, aquí te mostramos los horarios:

Perú: 1.45 p. m.

México: 1.45 p.m.

Colombia: 1.45 p.m.

Ecuador: 1.45 p.m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 2.45 p.m.

Bolivia: 2.45 p.m.

Venezuela: 2.45 p.m.

Paraguay: 2.45 p.m.

Chile: 3.45 p.m.

Argentina: 3.45 p.m.

Uruguay: 3.45 p.m.

Brasil: 3.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

Inglaterra: 8.45 p.m.

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO: canales de transmisión de la Carabao Cup

Para ver el partido entre Tottenham vs. Chelsea EN VIVO deberás sintonizar el canal ESPN 2. Asimismo, te detallaremos los canales de los demás países.

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Ecuador: ESPN Play Sur

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Estados Unidos: ESPN+

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO: posibles alineaciones de la Carabao Cup

Tottenham: Hart; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilón; Ndombele, Fernandes; Bergwijn, Alli, Sessegnon y Lucas.

Entrenador: José Mourinho.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chilwell; Barkley, Jorginho; Hudson-Odoi, Havertz, Mount y Giroud.

Entrenador: Frank Lampard.

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

