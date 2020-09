Thiago Silva confiesa las frustraciones que vivió en el PSG: “La situación me enfureció”

Thiago Silva parece haber encontrado vida nueva en el Chelsea. El defensa brasileño brindó una entrevista a la revista France Football en la que cuenta algunos pasajes ingratos que le tocó vivir durante su estadía de 8 años en el Paris Saint-Germain y que facilitaron su partida al club inglés.

El también zaguero de la selección brasileña arremetió contra Unai Emery, exentrenador del PSG y actual técnico del Villarreal. “Normalmente no estábamos de acuerdo. Era el comandante, bueno, le pagaban para ello, yo respetaba sus decisiones”, señaló.

Silva recordó un pasaje del duelo ante Real Madrid por la Champions League del año 2018. “En el partido de ida contra el Madrid me dejó en el banquillo, dijo que necesitaba un defensa zurdo. Esa es la excusa que dio. También dejó a Di María en el banquillo y perdimos 3-1”, aseguró.

“De repente, en el partido de vuelta, ya no necesitaba un central zurdo, porque me puso de titular. Ese es el tipo de cosas que un jugador no entiende. Y es sólo un ejemplo de muchos con Emery”, relató.

Por otro lado, el defensor se refirió a su salida del equipo francés. “La situación me enfureció. No me gustó la manera en la que se llevó a cabo, deberían haber hecho las cosas de una manera diferente. Estaba en Brasil, en cuarentena, cuando me llamó Leonardo. Primero me dijo que si estaba bien para seguir dos meses más para competir en una posible final a ocho. Le dije que sí. Pero me dijo que el club no iría más allá de estos dos meses. Debería haberse hecho de una manera distinta”, reconoció.

