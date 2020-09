Uno de los fichajes que más ilusiona a los hinchas del Barcelona está muy cerca de ser oficializado. Sergiño Dest, joven defensa lateral estadounidense, llegó este martes 29 de setiembre a la Ciudad Condal para someterse a las pruebas médicas y firmar contrato con el club ‘blaugrana’.

A través de las redes sociales se difundieron imágenes del futbolista de 19 años a su salida del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. De acuerdo con el diario Sport, Dest viajó con permiso del Ajax, equipo dueño de su pase. Además, revelaron que, aunque todavía no se hace oficial el acuerdo entre ambas partes, este podría ser anunciado el próximo jueves 1 de octubre.

La contratación del zaguero obedeció a la necesidad de encontrar un sustituto para Nelson Semedo, quien fue vendido al Wolverhampton por 30 millones de euros. Con el dinero de la transferencia, el ‘Barza’ pudo costear el fichaje de Dest que rondaría los 25 millones de euros.

En los últimos días se habló de que Bayern Múnich también tenía la mira puesta en el norteamericano. No obstante, habría sido el propio jugador el que se decantó por aceptar la oferta del Barcelona, donde se reencontraría con Frenkie De Jong, excompañero suyo en el Ajax.

Barcelona vendería a Ousmane Dembélé

En tanto, los cambios en la plantilla ‘azulgrana’ no se detienen. El diario As indicó que Ousmane Dembélé sería el próximo en dejar la institución catalana; ya que, si bien su presencia no disgusta al técnico Ronald Koeman, tampoco es considerado como uno de los imprescindibles del equipo. Otra razón por la que la directiva habría decidido venderlo es porque con el monto obtenido se facilitaría el fichaje de Memphis Depay, actualmente en Lyon.

