Presidente del Atlético Madrid sobre juntar a Suárez y Messi: “Con ilusión, todo es posible”

La incorporación de Luis Suárez a Atlético de Madrid trajo ilusión deportiva en el equipo ‘colchonero’, pero su aporte no solo sería ese, pues, desde su llegada, se ha especulado la posibilidad de volver a juntarlo con uno de sus mejores compañeros y amigos, Lionel Messi, ¿será esto posible?

El presidente del equipo madrilero, Enrique Cerezo, fue consultado sobre la opción de unir a los jugadores que compartieron en el Barcelona durante las recientes temporadas. Al respecto, brindó una sorpresiva respuesta.

“En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez, yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: ‘Que vuelva a casa por Navidad’. Con ilusión, todo es posible”, manifestó el mandamás del Atlético de Madrid.

Una idea que, para muchos, no suena descabellada, pues el vínculo entre Messi y Barcelona se terminará a finales de junio del 2021, y, pese a que la dirigencia de Josep Maria Bartomeu, hace esfuerzos por retenerlo hasta el final de su carrera, el divorcio parece ser inminente.

Por otro lado, Cerezo reveló detalles de la negociación que tuvo para tener al ‘Pistolero’ en las filas del Atlético de Madrid, lo cual no fue complicado debido a la buena relación que tiene con el presidente del equipo azulgrana.

“Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento, no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar”, finalizó.

Lionel Messi, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internaciona