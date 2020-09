Liverpool lleva puntaje perfecto en el inicio de la Premier League. Los ‘Reds’ han ganado sus 3 primeros partidos y la última de sus victorias fue un sólido 3-1 contra el Arsenal. Sin embargo, este triunfo no impresionó a todos y los comentarios de Roy Keane, luego del encuentro, incomodaron al técnico Jurgen Kloop.

Keane, exjugador del Manchester United y ahora comentarista deportivo, criticó el juego del Liverpool hasta el punto de llamarlo “descuidado”.

“Si miras al Liverpool, ha sido descuidado contra Leeds. Lo hizo bien contra Chelsea, y ha vuelto a ser descuidado esta noche, pero tiene nueve puntos, puntos máximos, por lo que sabrán qué necesitan mejorar. Parece que son capaces de ganar partidos de fútbol sin estar en su mejor momento y eso es señal de un buen equipo”, indicó Keane en un programa de la cadena Sky.

La respuesta no se hizo esperar ya que, en un enlace en vivo, Jurgen Klopp le contestó. “¿Escuché bien que el señor Keane dijo que fue una actuación descuidada esta noche?¿Dijo eso? Solo quería escucharlo. No estoy seguro de haberlo escuchado bien, tal vez estaba hablando de otro partido... no puede ser este partido, ¡Lo siento!”, expresó Klopp.

“Esa es una descripción increíble de este partido, que fue absolutamente excepcional. Nada fue descuidado, absolutamente nada. Jugamos contra un equipo que llegaba al 100%”, agregó.

Klopp continuó defendiendo a sus jugadores aduciendo que hicieron un buen partido y que el rival fue muy duro.

“Alisson tuvo que hacer una parada, eso no se puede evitar. Necesitas un portero en estas situaciones. Aparte de eso, el fútbol que jugamos fue absolutamente excepcional esta noche. Sobre el partido de esta noche, no hay nada malo que decir. Era lo opuesto a descuidado. Podríamos haber marcado más goles y ellos también. Defendíamos con la línea muy arriba para recuperar la pelota lo más arriba posible y eso tiene riesgos”, sostuvo.

Finalmente, Keane no se quedó callado y señaló que Klopp estaba actuando de manera muy sensible. “Muy sensible, Jesús. ¿Imagínate si hubiera perdido?”, sentenció.

