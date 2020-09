Yuriel Celi no será futbolista de Racing, así lo confirmó Sebastián Beccacece

El entrenador de Racing Club Sebastián Beccacece reveló que la operación de traspaso con Yuriel Celi no terminó de concretarse y el joven volante seguirá siendo futbolista de la Academia Cantolao.

“Hoy hablé con Diego Milito. Me informó que Yuriel Celi no será jugador de Racing en este mercado. No es algo que nos genere complicación, ya que es una apuesta a futuro”, explicó el estratega del club de Avellaneda, Argentina.

Al respecto, Beccacece dijo que el pase frustrado de Yuriel Celi terminó por finiquitar las operaciones para Racing. “No vamos a buscar otro jugador. Estoy muy contento con el plantel y el grupo está consolidado”, añadió.

“Venimos trabajando con varios juveniles y estamos orgullosos de todos ellos. Este plantel tiene referentes importantes para que esos jóvenes tengan en quienes reflejarse, de quienes aprender. Hay un vestuario sano”, subrayó.

Liga 1 Movistar: mira la ubicación de la Academia Cantolao

El cuadro Delfín marcha en la décimo quinta ubicación en la tabla de posiciones del Torneo Apertura Liga 1 Movistar 2020. La Academia Cantolao lleva disputados 14 juegos, registra así 4 partidos ganados, 3 empatados y 7 caídas.

Programación de la jornada 14:

Lunes 28/09

12.00 | Cusco FC vs. Deportivo Llacuabamba | Estadio San Marcos

15.30 | FBC Melgar vs. Alianza Universidad de Huánuco | Estadio San Marcos

Liga 1 Movistar, últimas noticias:

