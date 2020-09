Santiago Ormeño aclaró a la FIFA sobre los rumores que lo vinculan con Perú y México [VIDEO]

El atacante peruano-mexicano Santiago Ormeño está en la mira de dos selecciones, y en diálogo con la FIFA, elogió a ambas delegaciones; asimismo, habló del interés que tienen por querer contar con sus servicios.

“Nací en México y aquí hice mi vida. Por otro lado, Perú es el país de mis orígenes familiares y al que también le tengo un gran cariño. Lo relaciono mucho con mi abuelo (Walter), que es mi ídolo”, confesó en primera instancia el futbolista del Puebla de México.

“Yo no he tenido ningún acercamiento con ninguna de las dos selecciones. Me han dicho cosas, he escuchado, pero algo formal, no. Me la llevo tranquilo, no quiero ni ilusionarme ni imaginarme cosas de más”, agregó Ormeño.

“Todo ha sido muy rápido. Si me lo dices hace tres meses, yo no creería que pudiera llegar a una selección. Yo trabajo día a día para mantener mi nivel y sé que las cosas vendrán solas. Pero sí es un sueño y una meta jugar un Mundial”, finalizó el ariete, en entrevista con la FIFA.

PUEDES VER: Deportivo Municipal habría aceptado oferta de Newcastle por Rodrigo Vilca

Selección peruana: primer día de entrenamiento con miras al inicio de las Eliminatorias

La selección peruana inició los entrenamientos con miras a la primera fecha doble de las Eliminatorias sudamericanas donde la Blanquirroja enfrentará a Paraguay y Brasil.

A través del Facebook de la Bicolor se pudieron conocer los trabajos que realizaron los primeros jugadores en sumarse. Ricardo Gareca y su comando técnico estuvieron en todo momento supervisando el desempeño de los convocados.

José Carvallo, Wilder Cartagena, Carlos Cáceda, Aldo Corzo, David Dioses, Christian Ramos, Aldair Rodríguez, Jefferson Farfán y Raziel García fueron los primeros jugadores de la lista de 30 convocados en presentarse.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.