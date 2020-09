Rodrigo Vilca tendría casi todo cerrado para dar el salto al fútbol europeo, donde soltaría anclas en la Premier League vistiendo la camiseta del Newcastle. Este lunes, se filtró información que indicaría que Deportivo Municipal, club al que pertenece el volante, habría aceptado la oferta de la institución inglesa.

El jugador de 21 años es uno de los recientes futbolistas del medio local que han ido ganándose la etiqueta de ‘promesa' gracias a su talento con el esférico. En este tramo de su carrera, una persona ha sido vital para que se afiance y sume minutos que sirvieron como trampolín para demostrar sus cualidades. Esa figura es Víctor' Chino' Rivera, estratega del conjunto Edil.

Con amplia experiencia dirigiendo categorías menores, el técnico peruano sabe cómo llevar a los futbolistas que van surgiendo en el medio local. En una entrevista que le realizó La República a Rivera hace algunos meses, habló sobre Rodrigo Vilca y el plan para que sepa llevar una adecuada carrera en el deporte rey.

Para el ‘Chino’, hay una norma que todo futbolista debe tener en cuenta y que él profesa: el jugador no se define por lo que haga dentro de los 90′, sino las 24 horas.

Rodrigo Vilca: Chino Rivera y sus consejos en Deportivo Municipal.

PUEDES VER Liga 1: los cambios en la tabla de posiciones tras las victorias de Alianza y Cristal

“Tengo más de 30 años dirigiendo y he tenido a varios ‘Rodrigo Vilca’ en la reserva de Alianza Lima o San Martín, y cuando le hablo, tengo que ponerle ejemplos. ‘Mira Rodrigo, yo he dirigido a tal jugador e hizo esto y lo otro, no te marees con los elogios, manéjate bien. La vida de un futbolista no son los domingos durante 90 minutos, son las 24 horas’. Es importante el entorno, la familia, el descanso, la alimentación, la actitud, ser humilde, un buen tipo, siempre estar dispuesto, no dejarte influenciar por otras cosas que te van sacando de tu camino y seguir siendo igual como el chico que tomaba su combi para ir a entrenar”, contó aquella vez el técnico de Municipal.

Rivera aseguró que no solo adopta una faceta paternal cuando habla con Vilca. Lo hace también con los demás integrantes de su plantel.

“Aunque cueste, yo soy un soldado y todos los días le hablo por teléfono, al borde de la cancha y no solo a él, sino a todos. He visto muchos casos de chicos que han llegado a Primera, que han logrado destacar, emprender vuelo en su camino y hay otros que se quedaron, porque se confunden. Gracias a Dios, tengo esa experiencia para guiarlo como un padre”, resaltó el DT de 51 años de edad.

Rodrigo Vilca y la selección peruana:

El jugador de 21 años fue parte de la lista de preseleccionados para el inicio de la Eliminatorias Qatar 2022, pero no fue incluido entre los 30 convocados de la nómina final. Lo que sí quedo claro es que Ricardo Gareca lo tiene en su radar y podría ser útil en cualquier momento que se le requiera.

PUEDES VER Selección peruana: primer día de entrenamiento con la mira puesta en Paraguay y Brasil

Antes de recibir el llamado a su primera experiencia con la selección peruana, Víctor Rivera se refirió a esta nueva etapa en la carrera del jugador.

“Definitivamente, tiene las condiciones para llegar a la selección, pero depende de él. Ha empezado bien el año y debe ir paso a paso. Todas estas cosas lo pueden confundir y bloquearlo de sus objetivos, como puede ser para bien o para mal. Las condiciones las tiene, la calidad y el juego. Desde el año pasado, viene demostrando que es un jugador a tener en cuenta y me parece que está en el radar”, expresó el ‘Chino’.

Rodrigo Vilca, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.