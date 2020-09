La Copa Libertadores 2020 sigue su curso esta semana con la jornada 5. Por el Perú, Alianza Lima y Deportivo Binacional son los representantes en esta fiesta del fútbol sudamericano. En esta cita también están presentes Boca Juniors, Peñarol, River Plate, Caracas FC, Libertad, Flamengo, Barcelona SC, América de Cali, entre otros equipos que luchan por la corona.

En esta nueva jornada, los ‘blanquiazules’ recibirán en su fortín del Estadio Alejandro Villanueva a Estudiantes de Mérida por el grupo F. Mientras que el ‘poderoso del sur’ visitará a LDU de Quito por el grupo D.

Otros enfrentamientos atractivos de esta nueva entrega son: Gremio vs. Universidad Católica, Boca Juniors vs. Libertad, River Plate vs. Sao Paulo, Flamengo vs. Independiente del Valle. A continuación te compartimos la programación completa de la fecha 5 de la Copa Libertadores 2020 donde podrás encontrar los horarios y días de los partidos.

Programación Copa Libertadores: fecha 5

Martes 29 de septiembre

- Gremio vs. Universidad Católica

Lugar: Arena do Gremio

Hora: 17.15 horas (hora peruana)

- Peñarol vs. Colo Colo

Lugar: Estadio Campeón del Siglo

Hora: 17.15 horas (hora peruana)

- Boca Juniors vs. Libertad

Lugar: La Bombonera

Hora: 19.30 horas (hora peruana)

- Athlético Paranaense vs. Jorge Wilstermann

Lugar: Arena da Baixada

Hora: 19.30 horas (hora peruana)

- América de Cali vs. Internacional

Lugar: Pascual Guerrero

Hora: 19.30 horas (hora peruana)

- Liga de Quito vs. Binacional

Lugar: Estadio de LDU

Hora: 19.30 horas (hora peruana)

Miércoles 30 de septiembre

- Palmeiras vs. Bolívar

Lugar: Allianz Parque

Hora: 17.15 horas (hora peruana)

- Nacional vs. Racing Club

Lugar: Gran Parque Central

Hora: 17.15 horas (hora peruana)

- Caracas FC vs. Independiente de Medellín

Lugar: Estadio Olímpico de Caracas

Hora: 17.15 horas (hora peruana)

- Junior de Barranquilla vs. Barcelona SC

Lugar: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Hora: 19.30 horas (hora peruana)

- Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida

Lugar: Estadio Alejandro Villanueva

Hora: 19.30 horas (hora peruana)

- River Plate vs. Sao Paulo

Lugar: Estadio Libertadores de América

Hora: 19.30 horas (hora peruana)

- Flamengo vs. Independiente del Valle

Lugar: Estadio Maracaná

Hora: 19.30 horas (hora peruana)

Jueves 1 de octubre

- Olimpia vs. Santos FC

Lugar: Estadio Manuel Ferreira

Hora: 17.00 horas (hora peruana)

- Tigre vs. Guaraní

Lugar: Estadio Don José Dellagiovanna

Hora: 17.00 horas (hora peruana)

- Delfín vs. Defensa y Justicia

Lugar: Estadio Jocay

Hora: 21.00 horas (hora peruana)

¿Qué canales transmite EN VIVO la Copa Libertadores 2020?

Este 2020 la Copa Libertadores es transmitida en el continente americano por las cadenas televisivas Fox Sports y ESPN en todas sus plataformas digitales como Fox Sports Play y ESPN Play. También es visualizado por INTERNET GRATIS a través de Facebook Watch.

Árbitros de la fecha 5 de la Copa Libertadores

