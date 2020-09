Con la pelota en el ruedo, la pugna por adueñarse del Torneo Apertura sigue su curso. Y, en la jornada 15 —a cinco duelos de culminar con la primera parte de la Liga 1 Movistar—, los clubes tratarán de dar su mejor versión para escalar en la tabla de posiciones.

Después de los sorpresivos resultados en la anterior fecha, la competencia continuará este martes 29 de setiembre con atractivos enfrentamientos como los de Cantolao vs. Carlos Stein, Cienciano vs. Sport Huancayo y San Martín vs. César Vallejo.

PUEDES VER Mira la tabla de goleadores de la Liga 1 Movistar, tras la jornada 14 del Torneo Apertura

Universitario, único líder y con siete puntos de ventaja en la clasificación, intentará no dejar que le pisen los talones sus más cercanos contrincantes. Por ello, el miércoles 30 buscará una nueva victoria ante Deportivo Municipal.

Sporting Cristal se medirá ante Carlos Mannucci, mientras que los encuentros de Alianza Lima vs. Sport Boys y Binacional vs. Atlético Grau se postergarán hasta el miércoles 7 de octubre, ya que esta semana mantendrán su concentración en la Copa Libertadores.

Programación de la fecha 15 de la Liga 1 Movistar:

Martes 29 de setiembre

Cantolao vs. Carlos Stein

11:00 a. m. - Estadio Iván Elías Moreno

Cienciano vs. Sport Huancayo

1:15 p. m. - Estadio Miguel Grau

San Martín vs. César Vallejo

3:30 p. m. - Estadio Iván Elías Moreno

Miércoles 30 de setiembre

Mannucci vs. Sporting Cristal

1:00 p. m. - Estadio Iván Elías Moreno

Deportivo Municipal vs. Universitario

1:30 p. m. - Estadio Alberto Gallardo

Jueves 1 de octubre

Deportivo Llacuabamba vs. Melgar

11:00 a. m. - Videna FPF

Ayacucho FC vs. Cusco FC

3:00 p. m. - Estadio Miguel Grau

Alianza Universidad vs. UTC

3:30 p. m. - Videna FPF

Miércoles 7 de octubre

Alianza Lima vs. Sport Boys

1:00 p. m. - Alberto Gallardo

Atlético Grau vs. Deportivo Binacional

3:30 p. m. - Estadio Miguel Grau

Tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DF PUNTOS 1 Universitario* 14 10 3 1 26 13 13 32 2 Sporting Cristal 14 7 4 3 26 14 12 25 3 UTC 14 7 4 3 20 14 6 25 4 Sport Huancayo 14 7 4 3 19 14 5 25 5 Cienciano** 14 6 4 3 24 18 6 23 6 Carlos A. Mannucci 14 6 5 3 18 15 3 23 7 Alianza Universidad 14 6 4 4 18 14 4 22 8 Ayacucho FC 14 6 3 5 22 17 5 21 9 Deportivo Binacional 14 6 3 5 17 16 1 21 10 César Vallejo 14 4 8 2 18 13 5 20 11 FBC Melgar 14 5 4 5 16 17 -1 19 12 Cusco FC 14 5 3 6 21 21 0 18 13 Alianza Lima*** 14 4 6 4 15 15 0 18 14 Deportivo Municipal 14 3 7 4 14 14 0 16 15 A. Cantolao 14 4 3 7 14 26 -12 15 16 Carlos Stein* 14 3 4 7 11 18 -9 12 17 Atlético Grau** 14 2 5 7 12 20 -9 11 18 San Martín 14 2 5 7 14 23 -9 11 19 Sport Boys* 14 3 3 8 18 28 -10 11 20 Deportivo Llacuabamba 14 2 3 9 19 31 -12 9

(*) Se le restó un punto por parte de la CL-FPF.

(**) CJ-FPF le otorgó a Cienciano los tres puntos del duelo ante Atlético Grau.

(***) CJ-FPF le otorgó a Alianza Lima los tres puntos del duelo ante Binacional.

Liga 1 Movistar, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internaciona