Jinete Paul Luna denuncia complot del Club Ecuestre Huachipa en su contra

El jinete peruano Paul Luna es candidato a presidir el Grupo de Trabajo de la Federación Ecuestre de Perú. El también socio honorario del Club Ecuestre de Huachipa cuenta con el apoyo del Club Hípico Peruano, y estará acompañado de Vania Diez Canseco Rizo Patrón y el jinete de los Juegos Panamericanos, Noé Ben Lamine.

Luna manifestó que se encargará de denunciar a quienes resulten responsables de las difamaciones a su persona y que su candidatura responde a su necesidad de “trabajar por este deporte que está a la deriva”.

“Acepté postular al Grupo de Trabajo porque estamos prácticamente tres años sin Federación, básicamente por la culpa de dos personajes que han sido nefastos para el desarrollo de la equitación peruana. Ellos saben quiénes son y todos los jinetes que participamos normalmente en los concursos también. Pero tampoco podemos permitir que esta crisis nos afecte”, indicó a ‘La Última’.

Sobre los objetivos que se ha planteado, Luna indicó: “El tiempo de mi periodo sería muy breve y realmente me gustaría ayudar a fomentar la equitación en la juventud, incorporar al Jockey Club del Perú a la Federación para de esta manera usar una pequeña parte de sus instalaciones para que los niños puedan aprender a montar”.

Además, Luna lamentó la destitución de ‘Polón’ Valdez como presidente de la FEP, razón por la cual se debe instalar un Grupo de Trabajo. “Es lamentable su destitución. Yo estuve como candidato a tesorero en la lista que compitió [...] ellos ganaron y la verdad es una persona honesta y un dirigente correcto. Lamentablemente el hecho se denunció al Consejo de Deportes del IPD que en una resolución muy irregular decidió destituirlo, esa destitución le ha hecho un enorme daño al deporte ecuestre”, afirmó.

Sin embargo, su postulación no se ha visto exenta de oposición. El Club Ecuestre Huachipa, de donde Luna es socio honorario, envió una carta al IPD descalificándolo moralmente, algo que el jinete explica como un “complot en su contra”.

“El recientemente elegido Presidente del Club Ecuestre Huachipa, Santiago Echecopar, ha enviado una extraña carta al IPD donde me pretende descalificar como candidato al Grupo de Trabajo. Lamentablemente el señor Echecopar ha mentido en una carta formal al IPD al sostener que por mi condición de moroso y de haber sido sancionado por el club estoy impedido de integrar un grupo de trabajo”, enfatizó.

“Las acusaciones de Echecopar son totalmente falsas. Yo no tengo ninguna deuda con el Club Ecuestre Huachipa desde febrero 2020, por el simple hecho de que los socios honorarios no pagan cuota social. Por otro lado, tengo un caballo en el club en copropiedad con un socio quien asume los gastos de mantenimiento. No entiendo cómo se puede falsear la verdad para perjudicarme y pretender descalificarme. He pedido el acta de la Junta Directiva donde aprueban el envío de esta carta nefasta al IPD, la nueva Junta Directiva tendrá que explicar el porqué del ataque a mi persona”, agregó.

