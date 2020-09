Juan Manuel Martínez Trejo, más conocido como Juan Manuel Trejo, nació en Tucumán, Argentina el 12 de enero de 1992. Del 2012 al 2016 jugó por Independiente de Avellaneda, al ser dirigido por el ‘Tolo’ Américo Gallego.

Precisamente con los ‘Diablos rojos’ jugó la Copa Sudamericana del 2015, al llegar a cuartos de final. No obstante, su vida no ha sido fácil. Tuvo que poner por encima de su posibilidad de jugar en Europa, el estar al lado de su padre en sus últimos años de vida, aunque esto le costó un conflicto con su representante, además de quedarse sin equipo.

Sin embargo, el talento sigue vigente y hoy está dispuesto a ponerlo de manifiesto para que Juan Aurich logre el objetivo de volver a la máxima división del fútbol peruano.

¿Cuáles son tus características de juego?

Soy volante ofensivo y defensivo, trato de cumplir la función de jugar y correr. Tuve en mi carrera muy buenos técnicos, que decían que el jugador que no corre no puede jugar. Me gusta la función de recuperar y defender. Técnicamente me considero bueno, trato de jugar en la posición que el técnico desee. Dejo todo por el equipo, por el compañero, de ser solidario y aportar en todo momento. Siempre pensando en lo grupal porque este es un deporte así.

¿Cómo tomas tu fichaje por Juan Aurich?

Con mucha expectativa, he visto mucho del club, es un grande del fútbol peruano. He visto también sobre la ciudad de Chiclayo. Estoy muy contento y no veo la hora de estar ya en Perú. Le digo al hincha que voy a dejar todo por Aurich para lograr el ascenso.

¿Qué idea tienes del fútbol peruano?

Es un fútbol que es muy punzante, de tenencia y de juego largo y directo. A veces hay que pensar un poco, porque no se puede estar jugando todo el tiempo al garrote, hay que ponerle la pausa y poder aportarle a los partidos. Al Aurich lo conocemos porque jugó con River, hizo buenos partidos en el 2015. Voy con esa meta de estar a la altura y entrenarme al máximo para lograr el objetivo.

¿Cómo van los entrenamientos virtuales?

Bien, es un cuerpo técnico muy intenso, se fija en todos los detalles, eso es bueno para el jugador. Trabajan mucho, eso me gusta bastante, la verdad que son gente muy buena, eso nos va a ayudar.

Hubo un momento difícil en tu carrera por la salud de tu padre y tuviste la posibilidad de jugar fuera. ¿Qué pasó?

Me habían ofrecido ir a Ucrania y a Grecia, era una buena plata, pero la plata no es todo, no da la felicidad. Iba a perder años de estar con mi viejo por un poco de plata, la verdad tomé la decisión de no ir, la gente se enojó conmigo, pero la verdad que no me la reprocho para nada porque hice lo que sentía.

En internet se puede leer que trabajaste como UBER, cuéntanos acerca de ello

Necesitaba la plata y despejar mi cabeza. Estar en casa y no conseguir club, como que te agarra la desesperación, además recién había fallecido mi padre. El jugador de fútbol disfruta del entrenamiento y cuando no estás en eso, te complicas un poco.

¿Cómo fueron esos días?

Algunos me decían te pareces al jugador de Independiente. Un día subió una chica y me reconoció, luego le contó al hermano y comenzó todo en redes sociales. Me criticaban, pero eso es algo que no me interesa, porque no vivo de esos comentarios. En la vida estamos para ayudar.

