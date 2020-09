Christian Ramos: “Me han vuelto a dar la bienvenida en el grupo de WhatsApp”

Christian Ramos fue seleccionado por Ricardo Gareca para el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022. El zaguero de César Vallejo volvió a ser tomado en cuenta y se refirió a lo que le comentaron en el famoso grupo de WhatsApp de la ‘blanquirroja’.

“No me sacaron, pero me han vuelto a dar la bienvenida en el grupo de WhatsApp, me la dio André Carrillo”, comentó entre risas Christian Ramos a RPP Noticias. También se refirió al parlante del vestuario.

“El parlante también ya me lo dejaron en mi sitio”, explicó el defensor. Antes de dejar de ser convocado a la selección peruana, la ‘Sombra’ era el encargado de poner la música en los camerinos.

Los llamados por Gareca tienen hasta el lunes 5 de octubre como fecha límite para presentarse. Tres días después la selección peruana enfrentará a Paraguay en Asunción, mientras que el 13 medirá fuerzas ante Brasil en el Estadio Nacional.

Convocados a la selección peruana

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, José Carvallo.

Defensas: Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Araujo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Marcos López, Luis Advíncula, Aldo Corzo, Alexander Callens, Nilson Loyola.

Volantes: Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Christofer Gonzáles, Christian Cueva, David Dioses, Raziel García, Edison Flores.

Delanteros: André Carrillo, Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna, Raziel García, Andy Polo, Aldair Rodríguez.

