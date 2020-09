Ansu Fati explica su relación con Lionel Messi: “Me ayuda y me da consejos” [VIDEO]

FC Barcelona empezó LaLiga Santander con el pie derecho después de vencer al Villarreal en su debut liguero por 4-0 con un tanto de penal de Lionel Messi, uno en propia puerta y dos del joven ariete español Ansu Fati, quien explicó su relación con el capitán catalán pospartido.

“Cuando un delantero marca goles siempre tiene ganas de más y es lo que me ha pasado”, atinó en primera instancia Ansu Fati, en diálogo con el programa Barça TV.

“ Jugar con Messi es un sueño que tenía desde niño y ahora lo puedo hacer. Siempre me ayuda y me da consejos, estoy muy contento. Me ayuda muchísimo dentro del campo, pero también en los entrenamientos”, añadió Fati sobre el rosarino.

Estreno goleador del FC Barcelona

Una excelente primera parte del FC Barcelona de Ronald Koeman con cuatro goles sentenció el partido ante el Villarreal en el estreno en LaLiga Santander desde el Estadio Camp Nou.

Ansu Fati, con dos goles (15′ y 19′) y un penal forzado, fue el gran protagonista de una primera mitad en la que el cuadro azulgrana dejó una imagen muy positiva y una presión alta muy superiores a las mostradas la campaña anterior.

Un autogol de Pau Torres (45′) redondeó el primer tiempo para los locales y convirtió prácticamente en intrascendente el resto del partido, en el que disminuyó significativamente la intensidad.

