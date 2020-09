Fútbol peruano. El triunfo de Carlos A. Mannucci sobre Binacional durante la tarde del sábado 26 de setiembre ha llenado de confianza y motivación al plantel que dirige Pablo Peirano, el cual se encuentra ilusionado con la posibilidad de pelear por la punta.

Después del reinicio del campeonato, tras cuarentena por el coronavirus, el equipo tuvo buena respuesta y ahora se ubica en el puesto 6 de la tabla de colocaciones con 23 unidades.

Patricio Arce, autor del tanto ante Binacional, habló del buen momento del equipo y explicó la razón por la que Mannucci ha crecido futbolísticamente y también en resultados.

“Nosotros vamos a paso a paso, firmes, trabajando y haciendo lo que nos pide el profesor, que es lo fundamental para estar luchando. A mí me pide que juegue pegado a José Carlos (Fernández), me siento cómodo, me siento bien”, señaló el futbolista en diálogo con Gol Perú.

Son apenas 9 puntos los que separan a Mannucci del líder Universitario de Deportes y eso mantiene viva la esperanza del plantel con miras al objetivo de la temporada.

