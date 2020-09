“Merecido lo tienes. Dios tarda, pero no olvida, hijito. Orgullosos estamos. Todos han llamado… Todos orgullosos de ti”, las palabras de doña Janet, acompañadas de abrazos y lágrimas, reflejan el esfuerzo de una familia entera para lograr el sueño del más pequeño de casa.

Ricardo Gareca había dado a conocer el nombre de los convocados a la selección para un microciclo con miras a las Eliminatorias y el nombre de su hijo integraba dicha lista. Ha pasado casi un mes desde que ese video se volvió viral en las redes sociales y hoy la familia Dioses no deja de derramar lágrimas de alegría.

Tras dicha experiencia, David Dioses sabía muy bien que podía soñar en grande y el siguiente paso era ser elegido por el ‘Tigre’ para jugar la primera fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022. “No pude dormir tan bien por esperar el llamado del profe. Descansé cinco o seis horas”, confiesa David cuyo nombre se volvió a escuchar en Videna.

Esta vez, la noticia le llegó concentrado, antes del partido con Sport Boys. Sus compañeros le repetían entre risas, “por favor, no llores”, pero vaya que tenía motivos. El chico de Carmen de la Legua que a los 13 años decidió batallar contra su realidad para llegar a Primera, jugará su primera Eliminatoria.

Sus inicios

Jugar en la liga de su distrito defendiendo la camiseta de Deportivo La Punta fue el inicio de una carrera que hoy no tienen fin. David siempre supo que quería ser jugador profesional, es por ello que llegó a Sport Boys para hacer divisiones menores, una vitrina perfecta, pero se topó con un gran obstáculo. Sus padres no podían costear sus gastos, es por ello que decidió dejarlo, pero no abandonarlo. Años más tarde y en sus ratos libres jugó en algunos equipos de Copa Perú.

El sueño seguía latente y es por ello que, animado por su familia, pasó las pruebas para sumarse a la reserva de Unión Comercio. David fue elegido y a sus 17 años emprendió una aventura inolvidable en Nueva Cajamarca.

Dormir en colchones de paja, convivir con roedores y pasar hambre fue parte de la experiencia que lo hizo más fuerte, pero hay algo que nunca pudo superar: extrañar a su familia. La travesía duró un año, pues no soportó y regresó a casa, pero el club lo tenía en sus planes, es por ello que luchó por su regreso.

De primera

Con 19 años, Dioses ya jugaba en la reserva de Comercio y aunque no existía un sueldo de por medio, luchaba por salir en lista para venir o pasar por Lima de camino a otra ciudad y ver a su familia. Su esfuerzo se vio recompensado cuando el técnico Walter Aristizábal lo subió al primer equipo en el 2016. “Jugué unos minutos del partido con la Bocana y no jugué más en el año”.

Al año siguiente jugó 22 encuentros, fue titular en 15. El 2019 fue para el olvido, pues, si bien tuvo regularidad, Comercio descendió. David comenzó a buscar otros horizontes, pero estaba atado al club –aún tenía contrato–, fue entonces cuando la Agremiación de futbolistas lo ayudó a liberarse. La llamada del técnico Víctor Rivera no demoró en llegar, lo quería en Municipal y él encantado de vestir la ‘Franja’.

No perdió la oportunidad y se lució al punto de llenar los ojos del ‘Tigre’. “Yo creo que aproveché al máximo los entrenamientos que tuve con la selección”, dice David, quien reconoce que la tiene difícil en la ‘Blanquirroja’, pero eso no la desanima. “Dios quiera que juegue, lo bueno es que estoy en la lista”. A sus 24 años, David continúa soñando despierto porque sabe a dónde puede llegar.

Sabías que...

Listos. La selección iniciará mañana sus entrenamientos con jugadores del medio local y con Jefferson Farfán, quien no tiene equipo. Wilder Cartagena también se sumará, pues llegó a nuestro país el pasado jueves en un vuelo humanitario desde Argentina.

La cifra

2018 fue el año en que anotó su primer gol en Primera. Fue ante Sporting Cristal.

