Atlético de Madrid vs. Granada EN VIVO: a qué hora ver el debut de Luis Suárez en LaLiga Santander

Ver AQUÍ Atlético de Madrid vs. Granada EN VIVO vía DirecTV Sports | El Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone debutará en LaLiga Santander enfrentando al puntero Granada FC por la jornada 3 en el estadio Wanda Metropolitano este domingo 27 de setiembre. El cotejo, que será dirigido por el árbitro Javier Estrada Fernández, empezará desde las 9.00 a. m. (hora peruana) y 4 p. m. (hora española). Además, contará con la transmisión de DirecTV Sports y DirecTV Play.

Por otro lado, también podrás seguir el minuto a minuto del debut del delantero uruguayo Luis Suárez en el Atlético de Madrid vs. Granada EN VIVO por La República Deportes, donde te llevaremos todos los incidentes del encuentro, goles, tarjetas amarillas y el mejor resumen de la fecha de LaLiga Santander.

Horarios para ver Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO

Si quieres seguir el Atlético de Madrid vs. Granada EN VIVO por la jornada 3 de LaLiga Santander, deberás seguir la transmisión desde las 9.00 a. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos los horarios según tu región geográfica.

- Perú: 9.00 a. m.

- México: 9.00 a. m.

- Colombia : 9. 00 a. m.

- Ecuador: 9.00 a. m.

- Bolivia: 10.00 a. m.

- Paraguay: 10.00 a. m.

- Venezuela: 10.00 a. m.

- Argentina: 11.00 a. m.

- Chile: 11.00 a. m.

- Uruguay: 11.00 a. m.

- Brasil: 11.00 a. m.

- España: 4.00 p. m.

Previa del encuentro Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO

Debuta el Atlético de Madrid en LaLiga Santander. Tras haber culminado tarde la temporada anterior por la Champions League, el equipo del ‘Cholo’ Simeone estuvo ausente durante las dos primeras fechas del torneo español, por lo que tuvo más tiempo de preparación que sus demás rivales.

La gran sorpresa en el Atlético de Madrid es la posible titularidad de Luis Suárez, quien se convirtió en el nuevo fichaje de los ‘colchoneros’. El uruguayo, que proviene del FC Barcelona, firmó su contrató esta semana y se puso a entrenar con sus compañeros a la par. “Mañana resolveremos si arranca desde el inicio o entra en el segundo tiempo”, declaró el ‘Cholo’ Simeone en conferencia de prensa.

Recordemos que el Atlético de Madrid no disputa un partido oficial desde hace dos meses, cuando fueron eliminados por el RB Leipzig en la Champions League. Desde entonces, los dirigidos por Simeone estuvieron entrenando y jugaron apenas un partido amistoso contra el Almería. Cabe resaltar que el entrenador argentino se ausentó de las prácticas durante dos semanas porque dio positivo por coronavirus.

Por otro lado, el Granada FC llega invicto y se mantiene como líder de LaLiga Santander con dos victorias consecutivas. El cuadro comandado por Diego Martínez venció al Athletic Club en su debut y después vencieron al Deportivo Alavés. Además, el Granada viene de un importante triunfo ante el Lokomotiv Tifilis georgiano por la Europa League. Sin duda alguna, será un duelo más que interesante entre ambos conjuntos.

Canales para ver Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO

El encuentro entre Atlético de Madrid vs. Granada EN VIVO será transmitido por DirecTV Sports. A continuación, te dejaremos los canales para ver de acuerdo a la zona en la que te encuentres.

- Perú: DirecTV Sports Perú, DirecTV Play Deportes

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Colombia : DirecTV Sports Colombia, DirecTV Play Deportes

- Ecuador: DirecTV Sports Ecuador, DirecTV Play Deportes

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Paraguay: Tigo Sports+

- Venezuela: DirecTV Sports Venezuela, DirecTV Play Deportes

- Argentina: DirecTV Sports Argentina, DirecTV Play Deportes

- Chile: DirecTV Sports Chile, DirecTV Play Deportes

- Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, DirecTV Play Deportes

- Brasil: Fox Sports Web, Fox Sports 1 Brasil, Fox Sports App

Dónde ver ONLINE Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO

Si deseas ver el cotejo entre Atlético de Madrid vs. Granada EN VIVO ONLINE, deberás sintonizarlo a través de DirecTV Play Deportes. Sin embargo, también podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto con el mejor resumen del partido por LaLiga Santander.

📋 CONVOCATORIA

¡Estos son los futbolistas rojiblancos citados para el estreno liguero ante el @GranadaCdeF! 👇



Posibles alineaciones Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Renan Lodi, Felipe, Stefan Savic, Kieran Trippier; Saúl Níguez, Thomas Partey, Koke; Marcos Llorente, Diego Costa, Joao Félix

DT: Diego Simeone

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Vallejo, Foulquier; Yangel Herrera, Azeez, Luis Milla; Fede Vico, Antonio Puertas y Jorge Molina.

DT: Diego Martínez

Anteriores partidos entre Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO

Atlético de Madrid 1-0 Granada | 08/02/20

Granada 0-1 Atlético de Madrid | 23/11/19

Granada 0-1 Atlético de Madrid | 11/03/17