Selección peruana: y los elegidos por Ricardo Gareca son...

Perú iniciará el camino hacía Qatar 2022 con algunos rostros nuevos. Y es que el técnico de la selección nacional, Ricardo Gareca, incluyó a Raziel García, David Dioses y Aldair Rodríguez en la lista de convocados para la primera fecha doble de Eliminatorias, donde la Bicolor tendrá que enfrentar el 8 de octubre a Paraguay y el 13 a Brasil en Lima.

En una conferencia de prensa distinta, pues fue virtual y el ‘Tigre’ se mostró bastante cortante, también se confirmó la inclusión de Jefferson Farfán, quien no tiene equipo, y el regreso de Christian Ramos y de Anderson Santamaría al equipo de todos.

“Si bien algunos no están jugando, están participando de partidos amistosos. Otros no son tomados en cuenta por el entrenador, pero están disputando partidos de reserva. Nos basamos en el conocimiento que tenemos de los jugadores y en el seguimiento que hacemos día a día”, argumentó Gareca para luego asegurar que todas las selecciones “arrancan en el mismo nivel, no sé de qué selección se puede hablar que en este momento tenga un nivel superlativo”.

Sobre la no convocatoria de Santiago Ormeño del Puebla de México, el estratega dijo: “Todavía no he hablado personalmente con él. Necesitamos seguirlo más y que él tenga el deseo de participar con la selección. Está siendo observado”.

La lista inicial es de 30 jugadores, pero el argentino aseguró que existe la posibilidad de que solo viajen entre 23 o 26 a Asunción. “No sabemos aún si podremos viajar con los 30 o con la lista justa. Necesitamos despejar algunas cosas para estar más precisos. Pero vamos a llegar bien y cualquier problema que se presente estamos atentos para solucionarlo. Necesitamos volver a estar en el Mundial y el objetivo es ese”.

Cabe indicar que la FPF está a la espera de una comunicación oficial de la MLS, pues se especuló sobre la intención del club DC United de no permitirle a Flores y a Reyna sumarse a la selección por el coronavirus.

Selección entrena el lunes en Videna

La selección nacional iniciará entrenamientos el lunes 28 de setiembre con los jugadores del medio local y con la presencia de Jefferson Farfán; Wilder Cartagena, quien llegó el último jueves en vuelo humanitario a Lima; y Aldair Rodríguez, quien fue fichado recientemente por el América de Cali y no viajó a Colombia.

Los jugadores que militan en el extranjero llegarán a más tardar el 5 de octubre a través de vuelos charters y concentrarán en un hotel de Lima. El viaje a Asunción está programado para el 7 de octubre.

