PSG vs. Reims [EN VIVO]: horarios y canales del partido por la Ligue 1

PSG vs. Reims EN VIVO este domingo 27 de setiembre desde el estadio Auguste Delaune, por la tercera fecha de la Ligue 1 de Francia. La transmisión de fútbol va ONLINE por internet gratis vía DirecTV Sports y DirecTV GO a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos de los goles van a través de La República Deportes.

El equipo subcampeón de la Champions League ha tenido un inicio de temporada para el olvido, ya que algunos jugadores dieron positivo en coronavirus, luego el clásico perdido con Marsella y las sanciones tras los incidentes en dicho encuentro. Sin embargo, para este choque estará su poderoso tridente ofensivo: Neymar, Kylian Mbappé y Ángel di María.

Por primera vez desde la final con Bayern Munich, el técnico Thomas Tuchel colocará a casi todo el equipo titular. El único ausente será Juan Bernat, quien será baja por lo menos seis meses tras sufrir una rotura de ligamento interno en su rodilla izquierda. Además, la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria al ‘fideo’ empieza recién desde el 29 de este mes.

‘Ney’ también podría ser castigado, pues se le acusa de racismo en la pelea que sostuvo con Álvaro González, aunque no se conoce el veredicto final de la Ligue 1. Por lo pronto, el brasileño comandará al elenco ‘blue’, que se encuentra en el octavo lugar de la tabla de posiciones con solo 6 puntos, ya que acumula dos triunfos y dos caídas.

Reims, por su parte, no la pasa bien en la primera división del fútbol ‘galo’, pues en cuatro fechas disputadas no conoce la victoria. Lleva tres derrotas consecutivas y un empate en su debut. La semana anterior perdió por 2-1 de visita ante Metz, por lo que debe sumar de local para salir de la zona del descenso y no complicarse en el futuro.

PSG vs. Reims EN VIVO: posibles alineaciones del partido por la Ligue 1

Reims : Rajkovic, Foket, Maresic, Konan, Abdelhamid, Zeneli, Berisha, Cassama, Chavalerin, Dia y Touré.

PSG : Navas, Marquinhos, Bakker, Kimpembe, Herrera, Di Maria, Verratti, Florenzi, Neymar, Icardi y Mbappé.

PSG vs. Reims: ficha del partido

PSG vs. Reims Ficha del partido ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 27 de setiembre ¿Dónde? Estadio Auguste Delaune, Reims ¿A qué hora? 2.00 p.m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

PSG vs. Reims: ¿a qué hora ver el partido por la Ligue 1?

- Perú: 2:00 p. m.

- Colombia: 2:00 p. m.

- Ecuador: 2:00 p.m.

- Estados Unidos: 2:00 p. m. (ET) / 11:00 a. m. (PT)

- México: 2:00 p. m.

- Costa Rica: 1:00 p. m.

- Bolivia: 3:00 p. m.

- Paraguay: 3:00 p. m.

- Venezuela: 3:00 p. m.

- Chile: 3:00 p. m.

- Brasil: 4:00 p. m.

- Argentina: 4:00 p. m.

- Uruguay: 4:00 p. m.

- España: 9:00 p. m.

- Italia: 9:00 p. m.

- Francia: 9:00 p. m.

- Alemania: 9:00 p. m.

¿Dónde ver el PSG vs. Reims LIVE STREAMING por la Ligue 1?

DirecTV PERÚ

- DirecTV Sports ► 610 (SD), 683 (SD) y 1610 (HD)

PSG vs. Reims: ¿en qué canales ver el partido por la Ligue 1?

PSG vs. Reims en Perú: DirecTV Sports y DirecTV GO

PSG vs. Reims en Argentina: DirecTV Sports y DirecTV GO

PSG vs. Reims en Bolivia. DirecTV Sports y DirecTV GO

PSG vs. Reims en Brasil: DAZN

PSG vs. Reims en Chile: DirecTV Sports y DirecTV GO

PSG vs. Reims en Colombia. DirecTV Sports y DirecTV GO

PSG vs. Reims en Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

PSG vs. Reims en Ecuador: DirecTV Sports y DirecTV GO

PSG vs. Reims en Francia: Téléfoot Stadium

PSG vs. Reims en Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

PSG vs. Reims en México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

PSG vs. Reims en Paraguay: DirecTV Sports y DirecTV GO

PSG vs. Reims en España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

PSG vs. Reims en Reino Unido: BT Sport 2, BT Sport App, BTSport.com

PSG vs. Reims en Estados Unidos: TV5 Monde, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA

PSG vs. Reims en Uruguay: DirecTV Sports y DirecTV GO

PSG vs. Reims en Venezuela: DirecTV Sports y DirecTV GO

PSG vs. Reims: ¿dónde se juega el partido por la Ligue 1? | Mapa

El lugar donde se disputará el Lyon vs. Wolfsburgo EN VIVO por la fecha 3 de la Ligue 1 es en el estadio Auguste Delaune de la ciudad de Reims, ubicado en la región de Champaña-Ardenas, Francia.

PSG vs. Reims: ¿Dónde ver el partido por la Ligue 1?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del PSG vs. Reims EN VIVO, La República Deportes realizará el seguimiento minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

