Juan Reynoso sobre Santiago Ormeño en la selección peruana: “Yo sabía que no iba a ser convocado” [VIDEO]

La ausencia de Santiago Ormeño en la convocatoria a la selección peruana no fue sorpresa para el entrenador de Puebla, Juan Reynoso, quien aseguró que había anticipado la noticia al delantero.

Tras la emisión de la lista de elegidos por Ricardo Gareca para el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, muchos cuestionaron la razón por la que el futbolista de 25 años no fue considerado, sin embargo, el técnico peruano que milita en la Liga MX, explicó los motivos.

“Yo sabía que no iba a ser convocado, ya se lo había anticipado. Le dije que no se bajoneé. Quizá no era el mejor momento para que sea llamado porque recién se venía recuperando del COVID-19″, enfatizó Juan Reynoso a El Universal Deportes.

Además, el DT aseguró que tiene la confianza que Santiago Ormeño será considerado cuando este atraviese un buen momento futbolístico, lo cual espera que sea en la siguiente convocatoria. "Sería bueno que cuando lo convoquen esté en su mejor momento, ojalá sea para la próxima fecha”, añadió el exentrenador de Universitario y Melgar.

Por su lado, Santiago Ormeño ya está recuperado tras ser contagiado de coronavirus, y en la reciente fecha de la liga mexicana, regresó al once titular en el empate de Puebla frente a Querétaro por 3-3; en la anterior jornada jugó algunos minutos.

