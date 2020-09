Barcelona y Villarreal EN VIVO | Ver Barça vs. Villarreal por Internet | Se enfrentan este domingo (ONLINE Gratis vía ESPN 2 y ESPN Play) por la jornada 3 de LaLiga Santander. Este compromiso se jugará en el Camp Nou y podrás seguir el minuto a minuto de las incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Villarreal?

Si eres fan de LaLiga española y deseas ver Barcelona vs. Villarreal, te mostramos los horarios del partido en los diversos países:

Países Horarios Perú 2.00 p. m. México 2.00 p. m. Colombia 2.00 p. m. Ecuador 2.00 p. m. Estados Unidos (Washington, Nueva York, Miami y Florida) 3.00 p. m. Venezuela 3.00 p. m. Bolivia 3.00 p. m. Paraguay 3.00 p. m. Chile 4.00 p. m. Argentina 4.00 p. m. Uruguay 4.00 p. m. Brasil 4.00 p. m. España 8.00 p. m.

El nuevo proyecto del FC Barcelona a las órdenes de Ronald Koeman se estrena en LaLiga este domingo contra el Villarreal, que ya ha jugado dos partidos en la presente temporada y marcha sexto en la tabla de posiciones con seis puntos.

El FC Barcelona, en plena reconstrucción tras la nefasta temporada pasada, recibe al Villarreal con la urgencia de empezar a cosechar resultados para empezar a borrar malos recuerdos, tras el amago de salida de Lionel Messi.

El capitán del Barça se mantiene como el referente principal en un equipo del que han salido nombres como Arthur, Ivan Rakitic, Arturo Vidal o Luis Suárez, estos dos últimos, los principales apoyos de la 'Pulga’ en el vestuario.

“No fue solo una decisión mía, sino también del club. Parece que yo he sido el malo de la película en el tema de Luis Suárez. Después de la llamada para anunciarle la decisión, he demostrado respeto por el jugador y por la persona que es y él ha entrenado al máximo desde el primer día. Además, le dije a Suárez y al club que si se quedaba, sería uno más de la plantilla”, explicó el holandés Koeman en conferencia de prensa.

Sin el ‘Pistolero’ (tercer máximo goleador de la historia de Barcelona), todo apunta a que Messi tendrá que asociarse más con Antoine Griezmann, apoyados por Ousmane Dembélé o el joven Ansu Fati, quien parece llamado a ser una pieza importante en el ataque azulgrana.

¿Dónde ver el partido Barcelona vs. Villarreal?

Para poder ver Barcelona vs. Villarreal EN VIVO por la jornada 3 de LaLiga Santander, te dejamos los canales de transmisión:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, ESPN Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Alineaciones probables del Barcelona vs. Villarreal

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong; Coutinho, Messi, Ansu Fati; y Griezmann.

Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol o Funes Mori, Pau, Estupiñán; Coquelin, Parejo, Chukwueze, Moi Gómez; Gerard Moreno y Paco Alcácer.

LaLiga Santander, últimas noticias:

