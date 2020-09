La partida de Luis Suárez del Barcelona desestabilizó más el ambiente del equipo que hoy es liderado por Ronald Koeman, pues los desacuerdos con la presidencia de Josep Maria Bartomeu se evidencian con las declaraciones Lionel Messi por la salida de su compañero y amigo.

Sin embargo, en entrenador del cuadro azulgrana se esforzó en dejar en claro que el astro argentino tiene incomodidades que son propias del momento por la salida del uruguayo, pero que en su mayoría de tiene la predisposición para iniciar con pie derecho LaLiga Santander.

“Es normal que esté triste cuando se va un amigo del club. Han vivido años juntos, pero lo importante es cómo está entrenándose y jugando. Ha sido un ejemplo. Está afectado, pero ha regresado con muchas ganas. Y lo va a demostrar en los partidos”, sostuvo Ronal Koeman en conferencia de prensa.

Despedida de Messi a Suárez

Luego de hacerse oficial la salida de Luis Suárez de Barcelona, Lionel Messi le dedicó sentidas palabras vía Instagram, al manifestar su desacuerdo con la directiva de Barcelona. Asimismo, aseguró que se trata de una injusticia.

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, al conseguir cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, manifestó Messi en su red social.

Por otro lado, este domingo 26 de octubre, Barcelona debutará en el fútbol español en la temporada 2019-2020, enfrentando a Villarreal, en LaLiga Santander.

