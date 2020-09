En medio de la pandemia y de las complicaciones que atraviesa el mundo, inexplicablemente ha sido el año de su consagración. Aldair Rodríguez recibió su primer llamado para entrenar con la selección peruana y tendrá su primera experiencia en el extranjero al haber firmado por 3 años con el América de Cali. La República conversó con el delantero que busca coronar esta etapa de su carrera con un llamado para jugar sus primeras eliminatorias, el cual se podría dar hoy mismo.

¿Estás entrenando de manera virtual con tu nuevo equipo?

Estoy trabajando con un personal trainer para mantenerme, no me han mandado ningún trabajo de América de Cali, pero lo que estoy haciendo está enfocado especialmente en el fútbol, así que ahí nos estamos manteniendo.

¿Cuándo viajas a Colombia?

En eso está mi agente con la gente del club. Se están moviendo mucho con eso. Estoy esperando que se resuelva cuanto antes, pero no estoy ansioso. Estoy tranquilo porque sé que cuando pueda viajar me voy a integrar a un gran club.

¿Qué sabes de América de Cali?

Es un gran club, con mucha historia, con mucha jerarquía. Sé que tiene una gran hinchada. Siempre es bonito llegar a un club grande y que sea en otro país, mucho mejor. Conversé con algunos compañeros colombianos con los que compartí vestuarios, ellos me han deseado lo mejor y me han contado cómo es el tema en Colombia. A mí me avisaron de esta oportunidad cuando ya estaba la propuesta formal, hace unas dos semanas.

¿Te ves en la lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022?

Estoy esperando que se pueda dar, uno siempre busca una oportunidad en la selección. Esto va de la mano del trabajo duro, constante y siempre tratando de ser mejor. Esperemos estar en la lista y si no, hay que apoyar siempre a los compañeros.

¿Cómo fue entrenar con la selección peruana por primera vez?

Fueron unos días muy buenos, las instalaciones y el trato que hay en la Videna es de otro nivel. Estoy muy contento de haber vivido esa experiencia.

Tú te mueves por todo el frente del área. ¿Te dijo Gareca en qué parte del ataque le gustaría verte?

No habló conmigo de eso en específico, pero en el partido amistoso me puso de '9′.

Hace un tiempo pensaste en el retiro por una lesión. ¿Cómo superaste esa situación?

Con el apoyo de mi señora que siempre está a mi lado, de mi familia que estuvieron siempre conmigo. Ellos me hicieron entender que podía seguir adelante, siempre detrás de mis sueños y de los objetivos que yo me había trazado cuando debuté en la profesional.

En el 2020 has llegado a la selección y al extranjero. ¿Qué objetivos te trazas para los próximos años?

Lo principal es hacer las cosas bien en Colombia, trabajar muy duro para seguir explotando mis virtudes. Eso me va a permitir estar cerca de la selección y emigrar a una liga más competitiva. Vamos paso a paso y metalizados en lo que viene.

¿De dónde nace celebrar los goles bailando?

Desde menores he celebrado los goles con alegría, siempre cuando son para ganar o para ir adelante en el marcador. Mientras pueda seguir anotando, con la bendición de Dios.

El plan de la Bicolor

Ricardo Gareca dará a conocer hoy la lista de convocados para enfrentar a Paraguay y Brasil por las Eliminatorias a Qatar 2022. Se supo que los jugadores del ‘extranjero’ deberán llegar a nuestro país a más tardar el 5 de octubre. “La intención es esa y porque el 7 en la tarde estamos viajando a Asunción”, dijo García Pye.

Selección peruana, últimas noticias:

