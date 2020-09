Real Madrid vs. Betis EN VIVO ONLINE juegan este sábado 26 de setiembre en el Estadio Benito Villamarín por la fecha 3 de la Liga Santander 2020-2021. El partido se jugará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) con transmisión EN DIRECTO vía DirecTV Sports y Movistar LaLiga (España).

Además, puedes seguir el encuentro Real Madrid vs. Betis EN VIVO en La República Deportes, donde se hará cubrirá el minuto a minuto, todas las incidencias, goles y el resumen de este duelo.

Real Madrid, con un partido pendiente de la primera fecha, inició la defensa del título con un empate sin goles frente a la Real Sociedad. Con las bajas de Militao en defensa y Mariano Díaz en el ataque, Zidane recupera a Isco Alarcón y Lucas Vázquez. Y Casemiro volvería al equipo titular y formaría dupla con Federico Valverde.

“La plantilla que tengo es esta. Yo no quiero nada y no voy a pedir nada. Como siempre, puede pasar de todo hasta el 4 de octubre. Todos los entrenadores, como pasó el año pasado, es que llegue ya ese día y no hablemos de quien viene, quien sale...”, indicó Zidane sobre los fichajes que aún no ha realizado el Madrid.

Por su parte, Betis derrotó 2-0 al Real Valladolid con goles de Nabil Fekir y William Carvalho y sumó su segunda victoria consecutiva. Además, no ha encajado tantos debido a las buenas actuaciones del portero chileno Claudio Bravo, flamante fichaje del club.

“Es un partido importante, pero no porque sea el Real Madrid va a ser más o menos importante que otros equipos. Lo importante es tener la personalidad y mantener un esquema de juego, e intentar ganar el partido desde el primer minuto contra el campeón de España”, expresó Pellegrini.

Real Madrid vs. Betis EN VIVO: ficha del partido

¿Cuándo juegan? Mañana, sábado 26 de setiembre ¿Dónde? Estadio Benito Villamarín ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DirecTV Sports

Real Madrid vs. Betis EN VIVO: horarios del partido

- Perú: 2.00 p. m.

- Colombia: 2.00 p. m.

- Ecuador: 2.00 p.m.

- Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 9.00 a. m. (PT)

- México: 2.00 p. m.

- Costa Rica: 1.00 p. m.

- Bolivia: 3.00 p. m.

- Paraguay: 3.00 p. m.

- Venezuela: 3.00 p. m.

- Chile: 3.00 p. m.

- Brasil: 4.00 p. m.

- Argentina: 4.00 p. m.

- Uruguay: 4.00 p. m.

- España: 9.00 p. m.

- Italia: 9.00 p. m.

- Francia: 9.00 p. m.

- Alemania: 9.00 p. m.

Real Madrid vs. Betis EN VIVO: canales de transmisión

Para seguir el partido EN VIVO Real Madrid vs. Betis, debes saber que el partido será televisado por varios canales según el país donde te encuentres. Por ejemplo: DirecTV, ESPN, beIN Sports, entre otros.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes,

Brasil: Watch ESPN Brasil ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Italia: DAZN

México: Sky HD

Nicaragua ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs. Betis EN VIVO: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric; Vinicius y Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane

Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Sergio Canales, Joaquín, Fekir; Borja Iglesias.

Entrenador: Manuel Pellegrini

Estadio: Benito Villamarín.

Real Madrid vs. Betis EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por LaLiga?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Real Madrid vs. Betis EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Real Madrid, últimas noticias:

