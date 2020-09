Pedro Gallese espera el permiso de la MLS para la selección peruana: “Supongo que no habrá problema”

Luego que se conociera que la Major League Soccer (MLS) podría no estar dispuesta a ceder a los elementos nacionales para la selección peruana en el inicio de las Eliminatorias, Pedro Gallese habló al respecto.

El arquero de la ‘bicolor’ y del Orlando City confirmó que desconoce la forma en la que se realizará el viaje hacia la capital peruana para unirse al elenco de Ricardo Gareca, de cara a los partidos ante Paraguay y Brasil el 8 y 13 de octubre, respectivamente.

“En la federación se van a comunicar conmigo, todavía no sé, creo que el viaje es el 5 de octubre. (…) El club todavía no dice nada, supongo que no habrá problema, recién salió la lista y quiero ver lo que me dicen”, manifestó el guardameta a RPP.

Esta supuesta determinación de la MLS comprometería la participación de futbolistas claves en la selección peruana como la de Raúl Ruidíaz, Edison Flores, Alexander Callens, Marcos López, Andy Polo, Yordy Reyna y Pedro Gallese.

Por otro lado, en cuanto a los encuentros que la selección peruana asumirá, el '1′ aseguró que el equipo se tiene que concentrar en sacar resultados positivos a como dé lugar, al margen de los problemas que se presenten.

“Tenemos que pensar en los seis puntos. Ya le ganamos a Paraguay de visita y creo que el grupo quiere eso. Brasil siempre es complicado, pero jugamos en casa y si bien no tenemos el apoyo de los hinchas, siempre es bueno jugar en campo local”, declaró Pedro Gallese.

