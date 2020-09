Neymar criticó la salida de Luis Suárez del Barcelona: “Increíble cómo hacen las cosas”

Continúan las manifestaciones por el impacto que generó la salida de Luis Suárez del Barcelona. Luego de su despedida oficial, integrantes y exintegrantes del equipo azulgrana se refirieron al respecto para expresar su desacuerdo con la medida en la interna.

Lionel Messi fue uno de los primeros en criticar la determinación de la presidencia del cuadro culé, y, mediante sus redes sociales, envió un contundente mensaje para dejar en claro su posición, sin imaginar que otra de las exfiguras del Barca, Neymar, haría lo propio.

“Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada”, inició el capitán del Barcelona.

Publicación de Lionel Messi para Luis Suárez y la respuesta de Neymar. | Foto: Instagram

Neymar también manifestó su apoyo a Luis Suárez: “Increíble cómo hacen las cosas”, respondió el atacante del PSG con un emoji de preocupación en la misma publicación de la ‘Pulga’.

Como se recuerda, Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi formaron un tridente de temer en Barcelona durante la temporada de 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, temporadas en las que el equipo catalán tuvo uno de sus mejores niveles.

El pasado miércoles, Luis Suárez le puso fin a seis años de estadía en el Barcelona, club donde ganó trece títulos e hizo lazos muy cercanos con elementos como el astro argentino y el brasilero.

