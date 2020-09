Lionel Messi se despide de Luis Suárez criticando a la directiva del Barcelona

Después de que Neymar se marchara al PSG, dos ídolos nacidos en tierras rioplatenses se encargaron de la ofensiva blaugrana. Ayer, luego de 174 goles, Luis Suárez y Lionel Messi se separaron. Es por eso que el argentino le dedicó un emotivo mensaje al charrúa en su Instagram.

El 24 de setiembre del 2020, Suárez recibía un homenaje de despedida en el Barcelona, acompañado por los capitanes del primer equipo (Messi, Busquets, Piqué y Sergi Roberto) y Jordi Alba, en el cual se mostraba agradecido por el tiempo, los amigos y los títulos que consiguió con el cuadro catalán.

Luego de 24 horas, Messi publicó una serie de fotografías al lado de su ahora excompañero de juego, acompañadas de un sentido mensaje, donde el jugador nacido en Rosario deja en claro que echará de menos a su mejor amigo.

“Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera” se puede leer en el mensaje del ’10′, “Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas...” continua el mensaje.

Sin embargo, la emotividad no escondió la indirecta que le envió el capitán del club a la Junta directiva presidida por Josep María Bartomeu: “Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club... Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, expresó el ganador de seis balones de oro.

El uruguayo y el argentino tenían muy buena relación fuera del campo de juego, ambos eran vecinos en Castelldefels.

Se espera que en las próximas horas, Luis Suárez pase el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid para, posteriormente, ser presentado.

Neymar se une a la indirecta contra Bartomeu

Messi, Suárez y Neymar. La ‘MSN’ era el trío de atacantes que brindaba espectáculo y generaba terror a las defensas rivales. El brasileño se marchó al Paris Saint Germain en el 2017, pero siempre mantuvo contacto y amistad con sus excompañeros del Barcelona.

Minutos después de la publicación de Lionel Messi en Instagram, el crack brasileño no desaprovechó la ocasión para unirse al reclamo del argentino.

“Increíble como hacen las cosas” es el mensaje de la estrella de Brasil, que está acompañado por el emoji del hombre tapándose la cara.

El comentario cuenta con más de 65.000 me gusta y más de 1000 comentarios

Cifras

125 partidos jugaron juntos Luis Suárez y Lionel Messi desde el 2017 hasta el 2020.

174 goles sumaron entre ambos atacantes.

1.39 fue la media de goles que promediaron cuando compartieron sobre el césped.

68.80% de victorias obtuvo el Barcelona con ambos futbolistas sobre el campo.

