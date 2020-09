Di María contó qué dijo Neymar sobre su no convocatoria: “Están todos locos en Argentina” [VIDEO]

Pese a su grato presente deportivo en el PSG, Ángel Di María no ha sido considerado para los primeros partidos de la selección argentina en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El atacante contó cómo se tomó esta decisión del DT en su entorno y sostuvo que no pierde las esperanzas de regresar algún día.

“Uno trabaja en el club para poder estar en la selección, da la vida por vestir la celeste y blanca, deja la familia. Es lo más lindo vestir esa camiseta, siempre fue mi ilusión desde chico. Cada vez que hago cosas en el club pienso en tener otra chance en la selección. Tenia mucha ilusión y escuché muchas versiones de que podía estar. Me ilusioné, pero no se dio y seguiré trabajando”, apuntó el rosarino.

Al respecto, Di María reveló qué le dijo Neymar cuando se enteró que no fue tomado en cuenta para la ‘albiceleste’. “Me dice: ‘¿Están todos locos en Argentina? ¿Qué les pasa?’ Ney es un fenómeno, tengo muy buena relación. Él me ve todos lo días entrenar y jugar, y le parece raro que no esté citado, pero es normal, son cosas del futbol. Dice que están todos locos, que no puede ser que no me citen”, enfatizó.

“Tengo muchos conocidos que me dicen que me quede en París tomando un café enfrente de la Torre, pero prefiero ir al país y que me put... 45 millones de personas, pero jugar para Argentina”, manifestó.

Lionel Messi encabeza lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias

Lionel Scaloni, DT de la albiceleste, anunció la nómina de 30 jugadores, con Lionel Messi a la cabeza, con los asumirá las fechas que se avecinan para el 8 de octubre y 13 del mismo mes, en el inicio de la clasificación al próximo Mundial.

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra)

Juan Musso (Udinese - Italia)

Agustín Marchesín (Porto - Portugal)

Defensores:

Juan Foyth (Tottenham - Inglaterra)

Renzo Saravia (Inter - Brasil)

Germán Pezzella (Fiorentina - Italia)

Leonardo Balerdi (Olympique Marsella - Francia)

Nicolás Otamendi (Manchester City - Inglaterra)

Nehuén Pérez (Atlético Madrid - España)

Walter Kannemann (Gremio - Brasil)

Nicolás Tagliafico (Ajax - Holanda)

Marcos Acuña (Sevilla - España)

Facundo Medina (Lens - Francia)

Mediocampistas:

Leandro Paredes (PSG - Francia)

Guido Rodríguez (Betis - España)

Rodrigo De Paul (Udinese - Italia)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen - Alemania)

Giovani Lo Celso (Tottenham - Inglaterra)

Nicolás Domínguez (Bologna - Italia)

Lucas Ocampos (Sevilla - España)

Alexis Mac Allister (Brighton - Inglaterra)

Joaquín Correa (Lazio - Italia)

Alejandro Gómez (Atalanta - Italia)

Delanteros:

Lionel Messi (Barcelona - España)

Paulo Dybala (Juventus - Italia)

Nicolás González (Stuttgart - Alemania)

Lucas Alario (Bayer Leverkusen – Alemania)

Lautaro Martínez (Inter - Italia)

Giovanni Simeone (Cagliari - Italia)

Cristian Pavón (Los Angeles Galaxy - Estados Unidos)

Ángel Di María, últimas noticias:

