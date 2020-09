Dani Alves se unió a las críticas de Messi a la directiva del Barcelona por la salida de Suárez

Lionel Messi publicó este viernes un mensaje de despedida a Luis Suárez, quien fue vendido por el FC Barcelona por seis millones de euros en variables al Atlético de Madrid. El capitán y figura del club azugrana criticó a la directiva de Josep Bartomeu por las formas de salidas del delantero uruguayo, que es el tercer máximo goleador de la historia del club.

“Te merecías que te despidan como lo que eres: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que, a esta altura, ya no me sorprende nada”, escribió Messi acompañado de varias fotografías con Luis Suárez en Instagram.

La publicación fue comentada por exjugadores del Barcelona, como el español Cesc Fabregas y los brasileños Neymar y Dani Alves. Precisamente, este último, quien coincidió dos temporadas con ‘El Pistolero’, lanzó otra crítica a la institución culé.

“Infelizmente es esa la realidad que viene de hace tiempo. Solo se confirma año tras año. No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho. Es sobre respecto y eso no lo saben. Sigue duro que de alguna manera estamos allí”, expresó.

Luis Suárez se va del Barcelona como tercer máximo goleador de la historia con 198 tantos y tras levantar trece títulos (1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España) en seis temporadas.

