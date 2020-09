La WWE no ha parado sus acciones desde que empezó la pandemia del coronavirus. Por primera vez en la historia de la empresa, los eventos estelares se llevaron a cabo sin público. Asimismo, algunos luchadores decidieron no participar y no laborar por algunos meses. Uno de ellos fue Roman Reigns, quien hoy en día es el nuevo rey de SmackDown.

La superestrella de 35 años era el favorito para proclamarse como campeón universal, pero finalmente decidió ausentarse y Braun Strowman se hizo con el título. El ‘samoano’ reapareció el pasado agosto en SummerSlam y esta semana ofreció una entrevista en la que contó su experiencia al no estar en WrestleMania 36.

Reigns reveló que ‘pagó caro’ el hecho de no estar en el evento más grande de todos, pues no solo tuvo que esperar que los casos de COVID-19 disminuyeran, sino también una oportunidad, aquella que llegó en SummerSlam, en donde nadie lo tenía y su presencia impactó al mundo de la lucha, sobre todo porque cambió su personaje a rudo.

“Tuve que esperar hasta que estuviéramos en un lugar en el que pudiéramos estar mucho más protegidos, al saber exactamente qué ha hecho este virus y cómo ha afectado a todos”. Roman se retiró momentáneamente de la WWE a causa de una Leucemia que padecía. Volvió tras superar dicha enfermedad.

“Ahora, es mucho más cómodo la forma en que WWE me ha cuidado para hacerme sentirme seguro, hacer que mi familia se sienta segura y que mi esposa esté tranquila de regreso a casa. Eso ha sido fundamental para que vuelva al ring”, agregó el ahora campeón universal, cinturón que obtuvo en Payback 2020 luego de vencer al Demonio Bray Wyatt y a B. Strowman.

