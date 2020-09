Selección peruana: representante de Santiago Ormeño aseguró que no estará en esta convocatoria

El representante de Santiago Ormeño, Mathías Fariñas, terminó con la expectativa de la afición de la selección peruana de verlo lucir los colores de la ‘blanquirroja’ en el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

De acuerdo con el agente del delantero mexicano-peruano, el futbolista de Puebla no será considerado en la nómina que Ricardo Gareca elegirá para los partidos en los que el equipo nacional enfrentará a Paraguay y Brasil el 8 y 13 de octubre, respectivamente.

“No se puede tomar una decisión cuando no hay nada para decidir. Al Puebla no llegó ninguna reserva de convocatoria”, manifestó Fariñas en una entrevista a ‘Las Voces del Fútbol’. Además aseguró que Santiago Ormeño tiene las cualidades para integrar al plantel de Gareca y marcó distancia con la situación que atravesó Gianluca Lapadula.

“Tengo información que no será citado por Perú ahora. Por características, Santiago le puede aportar más a la selección peruana que a la mexicana. Reynoso habló mucho con él (Ormeño). No se puede comparar su situación con la de Lapadula”, expresó.

Asimismo, enfatizó en la intención que tendría el exjugador de Garcilaso (hoy Cusco FC) de pertenecer a la escuadra bicolor. “Para ‘Santi’ sería un orgullo vestir la camiseta de la selección peruana”, sentenció Mathías Fariñas.

Por su lado, el delantero de 25 años indicó que encajaría en el ataque de la selección peruana, y que sus características ayudarían a que se consigan resultados importantes.

“Es muy importante para mí. También hay una competencia muy fuerte, son una buena selección. Creo que mis características ayudarían muchísimo en la delantera por su estilo de juego, por lo que he analizado y no porque me sienta el mejor, pero creo que podría ayudar de alguna manera”, declaró Santiago Ormeño a ‘El Universal Deportes’.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.