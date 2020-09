Miralem Pjanic reveló que Cristiano Ronaldo se alegró por él al saber de su pase al Barcelona

Uno de los fichajes del Barcelona para esta temporada es Miralem Pjanic, quien arriba al equipo catalán procedente de la Juventus. El jugador bosnio fue compañero de Cristiano Ronaldo en la ‘Juve’ y ahora lo será de Lionel Messi, de modo que entrará a formar parte de la selecta lista de futbolistas que han jugado al lado de los dos máximos exponentes del balompié actual.

Los dos años que pasó en el cuadro ‘bianconero’ junto al portugués le permitieron entablar una buena relación con él. En una entrevista con el diario Mundo Deportivo, Pjanic dijo que ‘CR7’ se alegró de que fichara por el ‘Barza’ y le dio consejos acerca del tipo de fútbol que encontraría en la liga española.

“Cuando todo se hizo me dijo que estaba muy feliz por mí, que yo sería feliz aquí porque el juego en España es muy bueno y fuerte”, contó el mediocampista. El ‘Pianista’ también reveló que su partida contrarió un poco a Ronaldo, de quien alabó sus grandes virtudes como profesional.

Miralem Pjanic fue presentado el último 15 de setiembre en su nuevo equipo. Foto: Prensa Barcelona

“Le sabía mal que me fuera de la Juventus, pero me dijo que cree que yo me divertiré mucho en un gran equipo como el Barcelona. Cristiano ha sido muy profesional, es un jugador que ha demostrado muchas cosas y que ha sido muy importante en el vestuario dando ejemplo a todos”, agregó Pjanic.

El jugador de 30 años llegó al club ‘blaugrana’ como parte de una operación de trueque por Arthur Melo, quien fue traspasado a la Juventus por la ficha del bosnio más 12 millones de euros. El contrato de Pjanic con Barcelona es por cuatro temporadas.

