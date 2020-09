Luis Suárez lanzó indirecta a Ronald Koeman en su despedida del Barcelona [VIDEO]

El último miércoles, Luis Suárez le puso fin a seis años de estadía en el Barcelona, club donde ganó trece títulos y del que se va sin ningún arrepentimiento, según lo explicado por él mismo. El delantero uruguayo brindó una última rueda de prensa en su despedida del club, durante la cual hizo alusión al técnico Ronald Koeman, responsable directo de su salida.

En un momento de la conferencia, Suárez respondió de forma ambigua la pregunta que le hicieron acerca de si tenía algo que reprocharse de su paso por el ‘Barza’. “¿A mí?, ¿o a...?”, fueron las palabras del ‘Pistolero’, refiriéndose al estratega neerlandés.

“Sí puedo hacer mucho autocrítica sobre los errores que cometimos cuando quedamos eliminados de la Champions, (pero) creo que no me puedo reprochar nada, porque he pasado momentos complicados, he llegado a jugar con molestias, lesiones, y eso lo valoro más que reprochármelo. Me tengo que ir orgulloso de entrar a la historia de este club, de ser el tercer máximo goleador”, complementó el atacante su respuesta.

Luis Suárez sobre no estar en los planes de Koeman: “Me lo esperaba”

Pese a lo insatisfecho que todavía pueda sentirse por tener que dejar el equipo, Luis Suárez afirmó que ya sabía que no iba a ser tomado en cuenta por el nuevo entrenador y estaba dispuesto a aceptar dicha resolución.

“Me lo esperaba, ya se había dicho antes de que él me lo comunicase. No tenía problemas para dar un paso al lado, pero quería seguir entrenando mientras buscaba una solución. Koeman estuvo de acuerdo con ello”, sostuvo.

