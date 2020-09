Juan Jayo sobre el presente de Alianza Lima: “Se armó un plantel para pelear tanto y no ha resultado”

Alianza Lima no pasa por un buen momento futbolístico, tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores. Con la caída por 2-0 ante Racing de Avellaneda, el conjunto ‘blanquiazul’ suma su octavo cotejo sin conocer la victoria desde que se reinició la Liga 1 Movistar en nuestro país.

Bajo este panorama, Juan Jayo Legario, exfutbolista y referente de Alianza Lima, opinó sobre la situación que vive el conjunto de La Victoria, el malestar de los hinchas y el trabajo de Mario Salas, del que consideró que aún tomará tiempo para ver su estilo de juego.

“Es un momento duro para todos los que somos hinchas de Alianza y también para los propios jugadores. La deben estar pasando muy mal, por todas las cosas que vienen ocurriendo como es no conseguir los objetivos”, expresó Juan Jayo Legario en conversación con Radio Ovación.

Con respecto al trabajo del actual entrenador, el ‘Pulpo’ remarcó que no todo es culpa de Mario Salas. “Hay muchas cosas que han pasado durante este tiempo. Se armó un plantel para pelear tanto y no ha resultado ni en el torneo local ni en Libertadores. No hay que echar toda la culpa a Salas porque él vino con un plantel armado. Él quiere implantar su estilo de juego en Alianza y eso toma su tiempo. Si a veces no tienes a los jugadores correctos, va a costar mucho más”, añadió.

Por último, se refirió a los futbolistas que podrían representar autoridad dentro del camerino de Alianza Lima. “Leao, Rinaldo y Ballón son jugadores con bastante experiencia y un recorrido tremendo. Sí tienen las condiciones de manejar el grupo de una u otra manera”, finalizó.

