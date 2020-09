FBC Melgar: la despedida de Carlos Bustos por mensaje de voz

Carlos Bustos, el renunciante director técnico de FBC Melgar, no dio muchas explicaciones sobre su salida del equipo arequipeño. La mayoría de futbolistas también prefirió el silencio. Después de la derrota ante Cienciano del Cusco, la dirigencia ‘rojinegra’ se reunió con el argentino. Le comunicaron su cese.

Bustos grabó un mensaje de voz para despedirse de sus pupilos alentándolos a salir del mal momento y que habrá un futuro mejor. “El profesor envió un mensaje a todos anunciando que no seguía más”, reveló uno de los jugadores. Melgar está a cinco puntos de los coleros. Tras el reinicio de la Liga 1, suspendida desde marzo por la pandemia, los resultados le fueron adversos.

Desde el empate con Vallejo 0-0 se vio un fútbol disminuido, jugadores muy erráticos en el dominio del balón y el pase, desgano, falta de físico para terminar bien parados los noventa minutos de juego. Perdieron ante Carlos Stein (2-0) y Sport Boys (1-0). Alianza Lima le empató 2-2 en el último minuto. Por fin hubo una victoria ante Cantolao 2-0. En la fecha 12 empató 1-1 con San Martín y el pasado miércoles cayó ante Cienciano 3-1 en el Clásico del Sur.

Hace dos semanas, para La República, el gerente deportivo Gustavo Vivanco confirmó que hubo varios contagiados con la COVID-19 y que esto golpeó y mermó el rendimiento, físico sobre todo, de los futbolistas. Pablo Míguez y Hernán Pellerano por citar nombres. Se atribuyó a ello el bajo rendimiento.

Sin embargo, hubo otros motivos que restaron. Un resquebrajamiento de la interna. No todos estuvieron de acuerdo con las decisiones del técnico. Hubo jugadores, todos nacionales, que al no salir en la lista para los partidos, “pusieron malas caras y su trabajo no fue al 100%”, dice uno de los futbolistas ‘rojinegros’.

En videos y fotografías enviados por el club se veía a jugadores que podían ser titulares, quienes entrenaban normalmente. Luego sus nombres no aparecían de titulares ni suplentes. El reto es buscar un técnico para una plantilla difícil, de 3 millones 800 mil dólares (costo al año), una de las más caras en la Liga 1.

Valencia salvavidas

De la mano de Juan Reynoso en los años 2014, 2015 y 2016, Melgar hizo muy buenas campañas. El ‘Cabezón’ logró el compromiso de sus futbolistas. Los sucesores no tuvieron la misma suerte. El mexicano Enrique Meza fue cesado, pasó el colombiano Hernán Torres, luego los argentinos Jorge Pautasso, Diego Osella y finalmente Carlos Bustos. Hoy el “salvavidas” es Marco Valencia, quien ha declarado en muchas ocasiones que no es de su agrado dirigir a futbolistas mayores, pero sí formar menores.

