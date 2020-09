Con Messi: la conmovedora postal de Luis Suárez con los títulos que ganó en Barcelona

Luis Suárez se despidió este jueves del Barcelona, donde se convirtió en el tercer máximo goleador histórico, después de seis temporadas. Visiblemente emocionado y con la voz quebrada desde que empezó su alocución en conferencia de prensa, el delantero uruguayo que ahora jugará en el Atlético de Madrid, quiso dejar claro que siempre será del Barça, pese a que le hubiera gustado ser él quien eligiera el momento de su adiós. “Esté donde esté, habrá un culé más”.

“No le voy a dar el gusto a nadie. Voy a irme como el gran jugador que fui en el Barcelona, por los números y la historia que he hecho en este club”, expresó Suárez quien prefirió no buscar culpables por su salida del conjunto azulgrana.

Acompañado en su despedida por su mujer, Sofía Balbi y sus hijos, los cuatro capitanes del equipo -Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto- y también Jordi Alba, Luis Suárez terminó la conferencia y saltó el césped del Camp Nou para tomarse la última postal junto a ellos y con los trece títulos que conquistó en seis años.

Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto y Gerard Piqué lo acompañaron a Luis Suárez en su despedida. Foto: FC Barcelona.

“Ha sido ver un sueño hecho realidad, pero nunca me imaginaba llegar a estas cifras. Aquí debes rendir siempre al máximo y no sabes cuántos años puedes estar. Me voy más que orgulloso y satisfecho de unos años espectaculares y maravillosos en el Barça”, manifestó.

Luis Suárez al Atlético de Madrid

El Barcelona llegó a un acuerdo para traspasar a Luis Suárez al Atlético de Madrid por 6 millones de euros en variables. El delantero de 33 años se marcha al Atlético de Madrid como tercer máximo goleador de la historia del Barcelona (198 tantos) y tras levantar trece títulos (1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España) en seis temporadas.

