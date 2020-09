“Al escuchar la oferta de Boca cerré las otras puertas y me centre solo en Boca”, comentó Carlos Zambrano en su presentación como nuevo jugador de Boca Juniors durante el último mes de enero. Ocho meses después, el zaguero de la selección nacional no solo se consagró campeón de la Superliga Argentina 2020, sino que se volvió titular indiscutible en el equipo de Miguel Ángel Russo.

Ahora, con el regreso de la Copa Libertadores 2020, Boca Juniors volvió a la acción y consiguió puntaje perfecto, seis de seis. La semana pasada derrotó a Libertad de Paraguay con un doblete de ‘Toto’ Salvio (2-0) y esta noche venció a DIM de Medellín por la mínima diferencia. Lo más resaltante de este último cotejo es que el peruano Carlos Zambrano fue figura por su solvencia en la zaga ‘xeneize’.

El ‘León’ tuvo seis despejes, dos intercepciones, 32 toques (85,7% de precisión de pases) y tres duelos ganados de cinco durante los 90 minutos. Números más que buenos para un defensor. Al finalizar el encuentro, Carlos Zambrano dijo que el equipo “mostró carácter y personalidad". "Partido a partido ha costado mucho pero el equipo se mantuvo en todas las líneas”, precisó.

Al ser consultado sobre su físico, destacó que se ha acostumbrado a la exigencia que representa jugar en Argentina. “Sinceramente hasta el día de hoy me he sentido bien. No me agarró el virus todavía, pero el entrenamiento fue exigente, duro. Me acostumbré a la exigencia del fútbol argentino, que es distinta al europeo. Vine a sumar. Hoy me tocó a mí y aprovecho las oportunidades”, añadió el defensor de la selección peruana.

Por último, habló sobre el difícil encuentro que tuvieron ante el DIM, donde ganaron en los últimos minutos. “Los últimos 10 a 15 min nos costaron mucho. DIM salió a buscar el triunfo, lo necesitaban. Con experiencia, mantuvimos y obtuvimos el resultado que necesitábamos”, acotó Zambrano, quien concluyó con la frase: “Por algo somos Boca, salimos a buscar el resultado en todos los partidos”.

