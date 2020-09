Luis Suárez y su mensaje a la afición del FC Barcelona: “Volveré” [VIDEO]

Luis Suárez cerró este jueves un ciclo exitoso de seis temporadas con el FC Barcelona y empezará uno nuevo en el Atlético de Madrid. El delantero uruguayo fue traspasado al equipo de Diego Simeone por una cifra de seis millones de euros en variables.

Tras brindar una conferencia de prensa de despedida y tomarse la última fotografía con los trece títulos que conquistó en el Barcelona, Luis Suárez grabó un mensaje de agradecimiento a los hinchas ‘culés’ desde el vestuario del Camp Nou y confesó su intención de regresar en un futuro.

“Hola a todos los ‘culés’, me quería despedir de ustedes. No es una despedida infinita, sino un hasta luego. Seguro volveré al club en algún momento, porque es un club que me ha dado todo, me ha dado muchísimo. Me llevo los mejores momentos que he vivido. Gracias a todos ustedes, les mando un abrazo grande. Y no se olviden siempre: Visça el Barça”, expresó.

Luis Suárez, el tercer máximo goleador en la historia del Barcelona

Luis Suárez fue fichado por el Barcelona después del Mundial Brasil 2015 y durante seis temporadas entró a la historia como el tercer máximo goleador del club con 198 tantos. Además, el ‘Pistolero’ levantó trece títulos: 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.

“De acá me llevo amigos”, manifestó Suárez visiblemente emocionado en la rueda de prensa. "Me voy más que orgulloso y satisfecho de unos años espectaculares y maravillosos en el Barça. Esté donde esté, habrá un ‘culé’ más”, concluyó.

