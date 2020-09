Atlético Grau no podrá jugar contra Universitario con futbolistas cedidos por el club ‘crema’

En las últimas cuatro fechas del Torneo Apertura, Atlético Grau consiguió más del doble de puntos de los que había logrado en las nueve jornadas anteriores. Dos triunfos y dos empates le han permitido al elenco ‘albo’ sumar 11 puntos y salir de la zona de descenso, racha que intentarán mantener este viernes cuando se midan contra Universitario por la fecha 14 de la Liga 1 Movistar.

La tarea será en extremo difícil, no solo porque el rival es el líder del campeonato y solo ha perdido una vez, sino porque además Grau tendrá menos variantes al sufrir la baja de tres jugadores: Gary Correa, Enmanuel Páucar y Tiago Cantoro. Estos futbolistas no podrán ser tomados en cuenta para el duelo contra los ‘cremas’ debido a una cláusula especial en su contrato.

Correa, Páucar y Cantoro llegaron este 2020 al club norteño en calidad de préstamo procedentes de Universitario. De acuerdo con el diario Líbero, en una parte de su contrato se especificó que no podrían jugar contra el equipo dueño de su pase.

Gary Correa es uno de los jugadores de Atlético Grau que no podrá jugar contra Universitario. Foto: La República

Una situación distinta es la de Kleiber Palomino, cuyo último equipo antes de unirse a Grau también fue la 'U'. No obstante, él llegó como agente libre al haber concluido su contrato con la institución ‘merengue’, por lo cual no tendrá impedimento para formar parte del once titular. De hecho, su aporte podría ser decisivo, pues lleva marcados dos goles en las últimas cuatro jornadas.

Atlético Grau regresó a la primera división este año luego de haber ganado el cuadrangular de ascenso en el 2019. El cuadro de Piura también ganó la Copa Bicentenario del año pasado y jugó la Copa Sudamericana 2020, pero fue eliminado en primera ronda por River Plate de Uruguay.

