Referente del Barcelona tras el 2-8 ante Bayern Múnich: “No queríamos volver a jugar al fútbol”

El 14 de agosto del 2020, el Barcelona vivió la peor derrota en su historia. El conjunto azulgrana, por ese entonces dirigido por Quique Setién, cayó goleado por 2-8 ante Bayern Múnich en el Estadio Da Luz (Lisboa) por la Champions League y quedó eliminado por quinta vez consecutiva en instancias finales.

La temporada 2019-2020 finalizó para el olvido en Barcelona sin títulos conseguidos y la directiva realizó varios cambios en el plantel. Cesó a Setién y vendió a jugadores como Rakitic, Vidal y Luis Suárez, quien está a un paso de firmar por el Atlético de Madrid. Desginó al holandés Ronald Koeman como nuevo DT y evitó que Lionel Messi, estrella del club, se marchase tras algunas semanas de incertidumbre.

Sergi Roberto, referente y uno de los cuatro capitanes del Barcelona, contó como quedó el vestuario luego de la humillante derrota ante el Bayern, vigente campeón de la Champions. “El partido con el Bayern será difícil de olvidar, hemos pasado el peor verano posible. Al acabar el partido no queríamos volver a jugar al fútbol”, confesó el lateral derecho a la cadena RAC1.

Sergi Roberto sobre la decisión de Messi

Por otro lado, Sergi Roberto opinó sobre la decisión de Lionel Messi de quedarse en el Barcelona. El astro argentino aseguró que seguirá en el club y completará su contrato, que finaliza en junio del año próximo.

“En cuanto a Messi pienso lo mismo que cualquier culé, que no podía ser verdad que no continuara con nosotros. No me imagino un Barcelona sin Messi, y cruzaba los dedos para que se quedara. Desde que estoy en el primer equipo siempre le he visto con las mismas ganas y ambición. Ahora no será menos”, finalizó.

