Ángel Di María es sancionado con 4 fechas de suspensión en la Ligue 1

PSG estuvo a un paso de la gloria eterna hace un mes al quedar subcampeón de la Champions League 2019-20. Una nueva temporada de la Ligue 1 ya inició, y el equipo parisino ha comenzado con el pie izquierdo, ya que perdió el primer clásico del año ante Marsella en un partido accidentado, el cual tuvo fuertes incidentes y repercusiones.

Neymar acusó a Álvaro González de racismo y luego se fue expulsado al golpearlo en la cabeza. Ángel Di María también fue uno de los protagonistas del careo entre futbolistas de ambas escuadras, pero no vio la tarjeta roja. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Ligue 1 informó este miércoles 23 de setiembre que el argentino fue sancionado con 4 fechas de suspensión.

Los encargados de impartir orden en el fútbol francés decidieron ponerle ese castigo al ‘Fiedo’ tras confirmar que escupió al defensor español durante el encuentro entre PSG y Marsella, disputado diez días atrás. Asimismo, la comisión consideró dicho acto de “inaceptable” y el rosarino fue a declarar antes de que la entidad diera su veredicto.

Por otro lado, Álvaro González no recibió ninguna sanción a pesar de que el mismo Neymar lo acusara de racista. No obstante, aún no termina el caso, pues a la comisión aún le falta evaluar al detalle las acciones de estos últimos deportistas; por lo que podrían tener una nueva pena; sobre todo el brasileño.

El diez del ‘Scratch’ podría recibir hasta 10 jornadas de sanción debido a insultos racistas al japonés Sakai. En las imágenes de las trifulcas que se dio en el cotejo se muestran a un ‘Ney’ muy enfurecido y ese video demostraría sus ataques. Su caso, como el del central del Olympique serán vistos el miércoles 30 de este mes o a más tardar el próximo 7 de octubre.

