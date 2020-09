Di María sobre no ser convocado a la selección argentina: “No le encuentro explicación”

Ángel Di María es uno de los jugadores más importantes de la selección argentina; sin embargo, para el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022, el técnico Lionel Scaloni decidió marginarlo de la convocatoria.

“No le encuentro explicación, es difícil poder asumirlo. Sinceramente no tengo palabras, porque para mí la selección es lo único, es lo máximo y seguramente lo es para cualquier jugador", reveló el futbolista del PSG para Closs Continental.

El volante dejó claro que él lucha todas las semanas por ser titular dentro de un equipo lleno de estrellas para poder ser convocado a la selección argentina y competir en la Copa América o en las Eliminatorias a un Mundial de fútbol.

“Es difícil de entender que estando en un buen momento uno no pueda estar convocado. No tengo explicación, ni tampoco me la han dado. Seguiré peleándola pase lo que pase, sin bajar los brazos. Sé que al final uno tendrá la recompensa”, manifestó el exfutbolista del Real Madrid.

Di María aseveró que todo lo que hizo en su carrera es mirar hacia adelante, por lo que no se reprocha absolutamente nada y que si no está convocado, seguirá intentando hacer méritos para estarlo.

“¿Con 32 años estoy viejo? Muchos dicen eso, pero demuestro en cada partido y cada fin de semana que no lo parezco, sigo corriendo de la misma manera. Demuestro un nivel para seguir estando al lado de Neymar y Mbappé”, indicó el ‘Fideo’.

“Me hago el duro con mis hijas y mi mujer, pero por dentro me mata, me liquida no estar porque cada partido en el que hago un gol, doy una asistencia o salgo mejor jugador pienso en estar citado en la selección argentina. Estuve 12 años, pero quiero seguir. Me daré la cabeza contra la pared para terminar de romperla", concluyó.

