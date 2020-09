Representante Gareth Bale: “El Real Madrid debería besar el suelo por donde pisó Bale”

Tras estar varias temporadas en el banquillo, Gareth Bale finalmente dejó el Real Madrid y fichó por el Tottenham de Inglaterra. Sin embargo, parece que los problemas con la ‘Casa Blanca’ aún no han acabado. Jonathan Barnett, agente del jugador, aseguró que el club y aficionados no han sido recíprocos con lo que el galés les dio durante todas estos años e incluso enfatizó en que nunca volverá al Madrid.

“El Real Madrid debería besar el suelo por donde pisa Bale. He sido su agente desde que era muy pequeño y estoy muy orgulloso de él, no solo por sus logros, sino porque se ha convertido en un gran hombre. Nunca ha dicho nada malo, nunca ha hecho nada malo, su vida ha sido realmente ejemplar”, expresó Barnett en entrevista con TalkSPORT.

Recordemos que el último sábado, Real Madrid y Tottenham llegaron a un acuerdo para que Gareth Bale juegue en calidad de cedido con los ‘Spurs’ durante la temporada 2020/21, donde será dirigido por José Mourinho. Tras esto, el futbolista debería volver a la capital española.

“No recibió el respeto que se merecía y eso fue un gran problema. Durante siete años todo el mundo ha dicho que Gareth Bale no hablaba español, ¡Gareth Bale habla español! Todo el mundo ha dicho que a Gareth Bale no le importa el fútbol: a Gareth Bale le encanta el fútbol. En cuanto a lo del golf, es una completa tontería. Se ha escrito mucho en la prensa británica y en la prensa española sobre Gareth Bale, y es tan inexacto que resulta criminal”, añadió el representante.

Por último, Jonathan Barnett señaló al Real Madrid, haciendo énfasis en que el galés no desea regresar cuando finalice su préstamo con el Tottenham. “Este es el club en el que quiere jugar. No veo ningún problema si quiere estar otro año. Ojalá no surja el tema de regresar. Tendrá tanto éxito en el Tottenham que querrá quedarse y será un acuerdo sencillo”, finalizó.

