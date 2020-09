Mascherano: “Messi es el más importante en la historia del Barcelona”

Javier Mascherano fue, en su momento, un referente, no solo de la selección argentina sino también del Barcelona. En ambos grupos compartió con Lionel Messi. En entrevista con Radio Metro, el 'Jefe’ manifestó su desazón cuando se enteró del burofax con el que Messi manifestó su deseo de dejar el Barcelona.

“Cuando hubo posibilidades de que Leo se fuera del Barza, estaba conmovido, es difícil imaginarlo a él fuera del club. Es el jugador más importante de la historia del Barcelona. Ha sido una pieza muy importante, sino la más importante. Más allá de la amistad que tengo con él, me hubiese dado lástima que se vaya mal y con una ruptura”, señaló.

Mascherano agregó que, si bien llegó a conversar con Messi en ese periodo de tiempo, se mantuvo alejado del tema por considerarlo netamente personal.

“En momentos así no me interesa molestar a Leo, hablé y le manifesté mi apoyo, pero tampoco indagando demasiado, son cosas que uno tiene que tomar personalmente en la soledad de la familia. Hablo seguido con él, le hice saber que para mí era una alegría que se quedara. Él se quedó convencido, te das cuenta de que al final lo importante es la felicidad”, sostuvo.

Por otro lado, el exvolante de la selección argentina y actual jugador de Estudiantes de La Plata negó la posibilidad de retirarse en este momento, a los 36 años, aunque sí ha pensado en ello.

“La palabra retiro no suena para nada raro para mí, es algo natural para cualquier futbolista y más a la edad que uno tiene. Uno empieza a pensar, a imaginar cómo va a ser. Hubo momentos en que sí, me lo planteé, pero quería competir un tiempito más y darme la posibilidad de entrenarme para ver cómo me sentía, y no tengo ningún problema. Esperemos que la vuelta sea ahora en los primeros días de octubre”, sentenció.

