Diego Chávez fue trasladado inconsciente a una clínica tras el empate de Universitario

A cinco minutos del final, Carlos A. Mannucci logró el empate por vía penal. Ricardo Lagos decretó el 2-2 desde los doce pasos; sin embargo, minutos antes se instaló la duda en el área de Universitario. Un jugador del conjunto ‘carlista’ intentó hacer una chalaca cerca a Diego Chávez, quien quedó tendido en el césped después de la jugada, situación por la que fue trasladado a una clínica.

El árbitro no dudó y cobró penal para Manucci, ya que consideró que el balón había pegado primero en la mano de Chávez y que no existió jugada peligrosa. Los futbolistas de Universitario reclamaron la supuesta falta, pero no había marcha atrás. Finalmente, el partido quedó empatado 2-2. Ante esto, el club ‘crema’ analizaría presentar un reclamo contra Miguel Santibáñez.

En los siguientes minutos, Diego Chávez fue sacado del campo en camilla por un supuesto golpe en la cabeza. Tras finalizar el encuentro, el periodista Gustavo Peralta informó que Universitario estaría analizando presentar un reclamo contra el árbitro, quien había cobrado jugada peligrosa en primer lugar pero después decidió pitar penal.

“Diego Chávez es trasladado inconsciente a una clínica por el golpe a la cabeza. Fuentes de Universitario señalan que el árbitro Miguel Santibáñez primero cobró jugada peligrosa y luego penal. Se analiza presentar reclamo”, señaló Peralta en sus redes sociales. En las imágenes se puede ver a ‘Chaveta’ tendido en la camilla.

Diego Chávez es trasladado inconsciente a una clínica por el golpe a la cabeza. Fuentes de Universitario señalan que el árbitro Miguel Santibañez primero cobró jugada peligrosa y luego penal. Se analiza presentar reclamo. @liberoperu pic.twitter.com/cHhCGqKplc — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 22, 2020

Con este empate, Universitario cortó una racha de cinco victorias de manera consecutiva pero se mantiene como único líder con 29 puntos. Por otro lado, Carlos A. Mannucci sumó 20 unidades y escaló al quinto lugar.

