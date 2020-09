Alianza Lima choca, pero no gana

Alianza Lima intenta, ensaya, busca alternativas, pero el resultado sigue siendo el mismo, un juego errático, poco profundo y que da ventajas en el fondo. El estadio Alberto Gallardo fue escenario de un nuevo empate del cuadro blanquiazul y, como si de un maleficio se tratara, los 3 puntos le volvieron a ser esquivos a un Mario Salas que simplemente no encuentra el botón de turbo de un equipo adormilado por las circunstancias.

El rival de turno, la Universidad César Vallejo, siguió un libreto ya estudiado por todos los equipos que le han hecho frente a los íntimos. La presión arriba y el ganar las espaldas de los defensas garantiza hacer daño, mientras que dejarle el balón a Alianza tampoco es pecado, pues su elaboración de jugadas deja aún mucho que desear.

Así llegó el tanto de los ‘poetas’. Mientras la mitad de Alianza reclamaba una mano inexistente en área trujillana, la otra mitad retrocedía tarde para evitar en vano el embate de Elsar Rodas. El centro encontró a Yorley Mena (52′), quien definió ante una endeble defensa de Carlos Beltrán y un Ítalo Espinoza ya vencido.

Alianza tenía tiempo para reaccionar, sin embargo, la situación que por lo general es responsabilidad de los experimentados cayó en manos de jugadores jóvenes. La cercanía del partido ante Racing llevó a Salas a optar por un equipo novel. Medina, Montoya, Escate, Cornejo, Cavero y Ferreyra respondieron al llamado, cumplieron, pero su ímpetu no fue suficiente. Está bien, es parte de su proceso.

El empate llegó del banco. Oslimg Mora ingresó para darle apoyo a un ataque flojo con Patricio Rubio muy alejado del área y un Cristian Zúñiga que, si bien ganó varias faltas, falló en situaciones puntuales (blooper incluido). El joven extremo encontró un rebote al borde del área y conectó un disparo furibundo para alcanzar la igualdad a 15 minutos del final.

“Si no lo puedes ganar, al menos no lo pierdas”, reza un dicho común en el fútbol, graficado por la expulsión de Duclós en la última jugada. No obstante, el punto que rescata Alianza no soslaya la grave crisis de resultados que mantiene. Se viene Racing y el equipo no hace daño, el triunfo sigue siendo una luz al final de un túnel que sigue y sigue prolongándose.

Sport Boys es otro que no levanta cabeza

La situación de Sport Boys se complica con cada fecha que pasa. Esta vez, sumó una nueva derrota al caer 1-0 ante Carlos Stein. Con este resultado, el equipo del puerto se mantiene en el puesto 18 de la tabla con 10 puntos. La fecha 13 del torneo continúa hoy con los choques entre San Martín vs. UTC, Universitario vs. Mannucci, Grau vs. Municipal y Cantolao vs. Sport Huancayo.

