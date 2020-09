A pocas horas del duelo entre Binacional y River Plate, el director técnico del equipo de Juliaca, Javier Arce, se confesó para el diario argentino Olé, en una entrevista en la que aseguró que, pese a no pertenecer a la institución en ese momento, vivió con dolor la goleada que el equipo argentino le propinó por 8-0.

“Después de haber sido parte de ese logro me tocó ver con mucho dolor ese partido del 8 a 0: perder de esa forma ante River. La verdad casi no he tocado ese tema con los jugadores. Pienso que a veces vivir atrapado con situaciones pasadas es como que nos detiene. Considero que cada partido es diferente, y yo tengo la particularidad de no tratar temas negativos, ésa es mi forma de ser. Prefiero andar pensando en lo que viene, tengo que ver el presente y el futuro cercano, que es el partido con River”

Arce también se pronunció sobre su estilo de juego y la forma en que su equipo afrontará el partido ante River Plate.

“Para mí el fútbol es equilibro, es tratar de defender cuando no se tiene la pelota y tratar de atacar cuando se tiene la pelota. Así que mientras manejemos ese equilibrio va a haber posibilidades. Respetando lo que hemos visto de River, vamos a luchar con nuestras armas. Somos un equipo bastante nuevo en estas competencias, así que creo que el crecimiento de la institución se va a ver reflejado con el paso del tiempo”, sostuvo.

Finalmente, Arce también se refirió al reclamo de Binacional ante LDU. “No recibimos visitas, no recibimos nada, ni siquiera un paquetito de afuera. Porque acá nos castigan y nos hacen perder los puntos si no cumplimos. Eso es real. Nosotros vivimos prácticamente en una burbuja y está bien, porque nosotros estamos comprometidos con este tema de la dolorosa pandemia que nos está haciendo mucho daño. Por eso si la Liga incumplió, que asuma las consecuencias por no haber cumplido con los protocolos de salud porque no queremos que aumenten los niveles de contagio que venimos sufriendo”, sentenció.

