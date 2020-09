André Carrillo es involucrado en investigación contra el dueño del Chelsea, Roman Abramovich

La BBC ha revelado que el propietario del Chelsa de Inglaterra, Roman Abramovich, mantiene inversiones en jugadores que no pertenecen al conjunto londinense a través de una empresa externa. De acuerdo a la investigación de esta importante cadena, la organización con sede en las Islas Vírgenes británicas tiene derechos de varios futbolistas, entre ellos el peruano André Carrillo, quien disputó un encuentro contra los ‘Blues’ en la Champions League 2014/15.

Según señala la BBC, los documentos bancarios que se han filtrado y han sido nombrados como FinCEN Files mostraron que Roman Abramovich se encuentra involucrado en una organización offshore llamada Lieston Holdings. La compañía, de acuerdo a la cadena, posee derechos de jugadores que militan fuera de las Islas.

El portavoz Abramovich dijo que no se ha producido ninguna ilegalidad y que todo se ha realizado bajo la ley; sin embargo, el expresidente de la Asociación de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés), Lord Triesman, cuestionó que pueda haber tenido participaciones en futbolista de otros clubes. “Es algo sospechoso y supone una sombra sobre el fútbol. En los documentos que he visto, si lo hubiera hecho como presidente de la FA, me gustaría investigarlos”, señaló en la investigación de la BBC.

Cabe resaltar que las leyes en Inglaterra impiden que terceros tengan derechos sobre los jugadores para evitar así futuros trastornos en la competición. El informe señaló a André Carrillo como uno de los futbolistas en los que posee inversiones Abramovich. Y, como se recuerda, la ‘Culebra’ enfrentó al Chelsea en la fase de grupos de la Champions League 2014/15 cuando vestía la camiseta del Sporting de Lisboa.

André Carrillo, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.