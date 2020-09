Víctor Hugo Marulanda asumió responsabilidad por actualidad deportiva de Alianza Lima

Alianza Lima vive un momento negativo desde que se reinició el fútbol. Los dirigidos por Mario Salas aún no conocen la victoria luego de siete partidos disputados tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, por lo que el director deportivo del club, Víctor Hugo Marulanda, asumió la culpa por este momento.

“No tenemos resultados buenos y yo soy el responsable. Mi cabeza y todo mi equipo de trabajo somos responsables de esta situación del club. Es un equipo, con el cuerpo técnico, los futbolistas, el cuerpo médico y todo lo que sea deportivo”, indicó el colombiano para RPP.

PUEDES VER Alianza Lima: Josepmir Ballón confesó que el plantel está golpeado y lucha para revertir el mal momento

Marulanda, quien actualmente se encuentra en su país natal por motivos familiares, prefirió afrontar los señalamientos que recaen sobre él y la dirigencia que encabeza el Fondo Blanquiazul por el presente deportivo, en especial por jugadores que, pese a la alta expectativa generada, no han mostrado el rendimiento esperado en el año.

“Por códigos yo no me voy a referir a futbolistas en específico. No voy a decir quién pidió a este u otro, pero yo firmo el documento del contrato y me hago responsable. Yo no traje a todos, hay una mesa de trabajo para armar la nómina”, manifestó.

Por otro lado, se refirió al caso de Kluiverth Aguilar, quien no pudo viajar a Venezuela a mitad de la semana anterior previo al encuentro ante Estudiantes de Mérida por la competición continental debido a un problema con los permisos por ser menor de edad.

“Para mí es un tema nuestro. Hubo un tema del club, yo no voy a decir que fue el papá o el chico, hay una responsabilidad del club y la tengo que asumir”, aseguró.

PUEDES VER Alianza Lima empató 1-1 ante Sport Huancayo por la jornada 12 de la Liga 1

Finalmente, el directivo negó que vaya a ser separado de su cargo, ya que aún no ha recibido una comunicación oficial, por lo que aún gestiona un vuelo humanitario para retornar al Perú lo más pronto posible.

Alianza Lima, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.