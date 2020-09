Año 2011, exactamente 26 de junio, el nombre de Universitario de Deportes quedaba registrado en la historia del fútbol sudamericano al levantar el trofeo de la Copa Libertadores sub-20 gracias a un grupo de jóvenes que iniciaban su etapa profesional con ilusión, esperanza, y la característica garra que tiene todo integrante del club merengue.

Mauricio López, lateral izquierdo del emblemático equipo que derrotó a Boca Juniors, fue autor del gol de definición rumbo al galardón, y responsable de la algarabía que se desató en el Estadio Monumental, iluminado con más de 40.000 asistentes.

En una entrevista con La República, ‘Mau’ recordó la etapa más gloriosa que vivió en el deporte rey nacional como futbolista de Universitario y, a la vez, hincha de la institución que alentó con fervor desde que era pequeño.

“Ni en el sueño más alucinante imaginé que iba a tener esa gran oportunidad, pero sabía que ese era el momento de demostrarlo todo. Fue difícil, porque había rivales de ligas competitivas, pero nosotros teníamos esas ganas de llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. Además, habíamos creado mucha expectativa, íbamos a ser locales en nuestra casa y tuvimos el apoyo de nuestra gente”, inició con emoción Mauricio López.

“Me volví hincha en el tricampeonato de la ‘U’ (1998, 1999 y 2000). Mi papá nos llevaba siempre a la cancha, incluso, íbamos a provincia, y no solo apoyábamos por televisión. Me encariñé con el club, con su gente, con el equipo, y he sido admirador de varios jugadores con los que luego he podido compartir entrenamientos y vestuarios”, relató.

Mauricio López, inicio de su carrera

Recabando en el origen de su idilio con el fútbol, menciona la ardua preparación que tuvo bajo el incentivo de su padre, y el apoyo de otros entrenadores que cultivaron en su formación el respeto y admiración por el balompié.

“Yo empecé jugando en un club cerca a mi casa, luego en el colegio. Mi primera experiencia como futbolista fue en la academia de Tito Bravo y luego en Cantolao. He vivido con esa mentalidad muchos años, 24 x7 enfocado en lograr mis objetivos, ir todos los días a entrenar. Yo iba feliz, no me cansaba”, enfatizó el exjugador de Universitario.

Varios años después, cumplió el sueño de jugar en el club de sus amores, en el que se inició como un integrante más, y con el desarrollo de las competencias se ganó un lugar, siendo fundamental en la final de la recordada Copa Libertadores 2011.

Mauricio López definió el certamen al patear el cuarto penal ante Boca Juniors. | Foto: GLR

“En el 2009, tengo la oportunidad de llegar a la ‘U’. El profesor Eugenio, entrenador de división menor fue mi mentor, y pertenecí a la sub-18. Era uno más, no era titular, nunca fui indispensable. Pero yo siempre creí que podría integrar ese equipo competitivo y ganarme un espacio en el equipo titular”, exclamó Mauricio López.

En cuanto al resto de jugadores con los que compartió en la plantilla juvenil y campeona del continente, mencionó a futbolistas que venían con una trayectoria más relevante, sin embargo, nunca se sintió amilanado ante ello.

“Dentro de los que más destacan estaba Duarte, que era capitán de la selección menor; Cáceda, del plantel principal; Polo, Flores, Mymbela. En general, era un plantel competitivo, y yo estaba de una manera más discreta en nombre, pero en la cancha me sentía preparado porque venía de una formación de años”, comentó.

Universitario venció a Alianza Lima y Boca Juniors para adueñarse de la Copa Libertadores

En la travesía de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores sub-20, el plantel de Javier Chirinos pasó con nota aprobatoria en la primera etapa al derrotar a Wilstermann de Bolivia por la mínima diferencia, caer por goleada ante Libertad de Paraguay (4-1) y empatar sin goles ante Nacional de Paraguay, pero López considera que el duelo de la semifinal fue el más duro.

“Los primeros partidos fueron difíciles porque el equipo trata de comprenderse, llenarse de confianza; además, cuajar el tema psicológico, pero el partido con Alianza Lima fue el más complicado por el plantel que tenían. El clásico se jugó con hinchada de ambos equipos. Para nosotros, era primera vez vivir esa situación y fue especial”, declaró.

Mauricio López jugó junto a Edison Flores, Andy Polo y Carlos Cáceda. | Foto: GLR

En cuanto a la eterna rivalidad con el ‘compadre’ y las vigentes declaraciones de jugadores de Alianza Lima sobre el resultado a favor de Universitario vía penales, Mauricio López opinó al respecto.

“Es espina clavada que les quedó porque llegaban como favoritos. Recuerdo que los diarios daban por hecho que ellos llegaban a la final, pero nosotros teníamos claro que eso se demuestra jugando y por eso dimos la sorpresa. En ese momento, la trayectoria de los jugadores de la ‘U’ era menor que de Alianza”, enfatizó.

Sin embargo, el partido que acaparó la atención sudamericana fue el Universitario vs. Boca Juniors, en el cual, Mauricio López ganó protagonismo al patear el cuarto penal, aquel que definía al campeón continental.

“El que va primero a pegarle es el que tiene más experiencia, yo fui el cuarto, pensando que sería un pateador más. Tuve nervios y se cruza la idea de poder fallar, pero la diferencia marcada a nuestro favor, la familia y la hinchada hacen que uno pueda hacer las cosas como lo veníamos practicando, porque era algo que teníamos considerado”, manifestó ‘Mau’.

Con el tiempo, el camino de Mauricio López se dirigió rumbo a otros clubes alejados de Universitario, como Juan Aurich y Deportivo Municipal, en los que logró seguir con su carrera hasta tomar la difícil decisión de emprender nuevos rumbos.

“Regresé a la ‘U’ el 2016 y luego decidí alejarme, pero seguí haciendo fútbol unos años más, luego ya salí”, explicó, aclarando la versión sobre un problema médico que lo habría alejado de las canchas de fútbol.

Universitario se proclamó campeón de la Copa Libertadores sub-20 en el 2011. | Foto: GLR

“Fue un diagnóstico en una zona delicada y gracias a Dios me recuperé. Se especuló que fue un derrame, pero no. Era delicado tener algo en esa zona, pero era curable. Me interné poco más de un mes y la recuperación tardó cuatro meses”, contó López.

Mauricio López, pendiente de Universitario

Hoy, a punto de graduarse en la carrera de Negocios Internacionales y emprender su propia marca, no puede distanciarse del presente de Universitario. Así como sigue al detalle el buen momento futbolístico de los de Ángel Comizzo, espera que los problemas económicos y administrativos se acaben.

“Estoy pendiente de todo, de la ventaja en la tabla, de los partidos y cuando se podía iba al estadio”, dijo. Además, sobre el proyecto de sus excompañeros y líderes del proyecto ‘Embajadur’ (Rainer Torres, Miguel Torres, Carlos Galván y Carlos Orejuela), comentó que es el primer paso para recuperar a la institución deportiva.

“Quiénes mejor que ellos, son ídolos del equipo han conseguido grandes cosas y podría ser la solución. Estoy seguro que no va a ser el primero, habrá otros que también formarán proyectos y si me uniría, apoyaría a mi club como siempre lo hice”, sentenció.

Padre de Mauricio López aportando en el libro Crema, mi gran amigo

Mario López Poppe tuvo una importante colaboración en el libro Crema, mi gran amigo. Con el título “Mi hijo, el campeón de América”, el orgulloso padre del exfutbolista contó el importante momento que visionó cuando ‘Mau’ ni siquiera se asomaba a la gloria con la ‘U’.

Pues en las vacaciones en Buenos Aires y la visita a la Bombonera -hace varios años atrás-, se conmovió al ver a un niño triunfar de la forma en la que años después protagonizó en el Estadio Monumental, con los colores de la ‘U’.

“Me da gusto, porque él ha sido parte de esto, gracias a él yo llegué a eso, fue mi motivación. Y que aparezca en ese libro es merecido. Verlo es como un combustible para mí”, manifestó Mauricio López sobre la anécdota que vivió con su familia.

